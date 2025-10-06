Партизаны "АТЕШ" диверсией парализовали логистику оккупантов на юге Украины
Киев • УНН
Движение "АТЕШ" заявило об успешной диверсии вблизи Верхнего Токмака, взорвав релейный шкаф. Это заблокировало движение военных поездов, перевозивших технику, боеприпасы и личный состав оккупантов.
Проукраинское движение сопротивления "АТЕШ" сообщило об успешной диверсионной операции, которая временно остановила военные перевозки российских оккупантов в южных регионах Украины. Об этом партизаны сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
По данным партизан, агент движения подорвал критически важный элемент железнодорожной инфраструктуры вблизи поселка Верхний Токмак в Запорожской области.
В результате уничтожения релейного шкафа, отвечающего за работу сигнализации, движение поездов с военными грузами временно заблокировано.
РФ скрывает потери на Херсонщине: партизаны "АТЕШ" сообщают о жестоких наказаниях солдат, говорящих правду30.09.25, 20:25 • 3887 просмотров
Этот участок железной дороги играл ключевую роль в обеспечении оккупационных войск – именно через него россияне регулярно транспортировали технику, боеприпасы, горючее и личный состав в направлениях Запорожской и Херсонской областей.
По словам представителей движения "АТЕШ", эта операция вызвала цепной эффект в снабжении оккупационных сил. Из-за перебоев в логистике враг вынужден уменьшать темпы наступательных действий и откладывать подготовку новых атак.
"АТЕШ" помог уничтожить машину управления оккупантов на Запорожском направлении30.09.25, 07:57 • 3855 просмотров