06:06 • 8530 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 8224 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 21177 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 51505 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 69930 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 86617 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 155601 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 123010 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109932 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 145960 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Партизаны "АТЕШ" диверсией парализовали логистику оккупантов на юге Украины

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Движение "АТЕШ" заявило об успешной диверсии вблизи Верхнего Токмака, взорвав релейный шкаф. Это заблокировало движение военных поездов, перевозивших технику, боеприпасы и личный состав оккупантов.

Партизаны "АТЕШ" диверсией парализовали логистику оккупантов на юге Украины

Проукраинское движение сопротивления "АТЕШ" сообщило об успешной диверсионной операции, которая временно остановила военные перевозки российских оккупантов в южных регионах Украины. Об этом партизаны сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По данным партизан, агент движения подорвал критически важный элемент железнодорожной инфраструктуры вблизи поселка Верхний Токмак в Запорожской области.

В результате уничтожения релейного шкафа, отвечающего за работу сигнализации, движение поездов с военными грузами временно заблокировано. 

РФ скрывает потери на Херсонщине: партизаны "АТЕШ" сообщают о жестоких наказаниях солдат, говорящих правду30.09.25, 20:25 • 3887 просмотров

Этот участок железной дороги играл ключевую роль в обеспечении оккупационных войск – именно через него россияне регулярно транспортировали технику, боеприпасы, горючее и личный состав в направлениях Запорожской и Херсонской областей.

По словам представителей движения "АТЕШ", эта операция вызвала цепной эффект в снабжении оккупационных сил. Из-за перебоев в логистике враг вынужден уменьшать темпы наступательных действий и откладывать подготовку новых атак.

"АТЕШ" помог уничтожить машину управления оккупантов на Запорожском направлении30.09.25, 07:57 • 3855 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Запорожская область
Херсонская область
Украина