04:27 • 4084 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 5938 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 41903 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 51495 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 50652 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 53819 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30132 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25595 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17606 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31044 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
"АТЕШ" помог уничтожить машину управления оккупантов на Запорожском направлении

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Агенты "АТЕШ" обнаружили и передали координаты подвижного комплекса управления П-260Т "Редут-2УС" на запорожском направлении, после чего его успешно уничтожили силы обороны Украины. Уничтожение системы парализовало координацию российских подразделений и снизило их оперативную эффективность.

"АТЕШ" помог уничтожить машину управления оккупантов на Запорожском направлении

Агенты "АТЕШ" из 108-го десантно-штурмового полка обнаружили подвижный комплекс связи П-260Т "Редут-2УС", после чего его координаты были переданы Силам обороны Украины. Комплекс был успешно уничтожен. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение партизанского движения "АТЕШ".

Подробности

Подразделение обнаружило мобильный комплекс управления и защищенной радиосвязи П-260Т, который использовался для координации действий российских сил на Запорожском направлении. Информация была оперативно передана украинским подразделениям, которые нанесли огневое поражение по обнаруженной цели, в результате чего комплекс был выведен из строя.

"АТЕШ" уделяет первостепенное внимание таким целям. Каждый обнаруженный комплекс - это удар по организации действий оккупантов, деморализация войск и потеря контроля над фронтом. Мы отслеживаем перемещения, режим работы и методы маскировки этих систем, чтобы лишить врага главного преимущества

- говорится в сообщении.

Ликвидация таких систем подрывает возможности противника по передаче боевых приказов и координации подразделений, что приводит к снижению их оперативной эффективности.

Вероника Марченко

Война в Украине
Запорожская область