"АТЕШ" помог уничтожить машину управления оккупантов на Запорожском направлении

Агенты "АТЕШ" из 108-го десантно-штурмового полка обнаружили подвижный комплекс связи П-260Т "Редут-2УС", после чего его координаты были переданы Силам обороны Украины. Комплекс был успешно уничтожен. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение партизанского движения "АТЕШ".

Подразделение обнаружило мобильный комплекс управления и защищенной радиосвязи П-260Т, который использовался для координации действий российских сил на Запорожском направлении. Информация была оперативно передана украинским подразделениям, которые нанесли огневое поражение по обнаруженной цели, в результате чего комплекс был выведен из строя.

"АТЕШ" уделяет первостепенное внимание таким целям. Каждый обнаруженный комплекс - это удар по организации действий оккупантов, деморализация войск и потеря контроля над фронтом. Мы отслеживаем перемещения, режим работы и методы маскировки этих систем, чтобы лишить врага главного преимущества