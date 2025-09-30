"АТЕШ" помог уничтожить машину управления оккупантов на Запорожском направлении
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" обнаружили и передали координаты подвижного комплекса управления П-260Т "Редут-2УС" на запорожском направлении, после чего его успешно уничтожили силы обороны Украины. Уничтожение системы парализовало координацию российских подразделений и снизило их оперативную эффективность.
Агенты "АТЕШ" из 108-го десантно-штурмового полка обнаружили подвижный комплекс связи П-260Т "Редут-2УС", после чего его координаты были переданы Силам обороны Украины. Комплекс был успешно уничтожен. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение партизанского движения "АТЕШ".
Подробности
Подразделение обнаружило мобильный комплекс управления и защищенной радиосвязи П-260Т, который использовался для координации действий российских сил на Запорожском направлении. Информация была оперативно передана украинским подразделениям, которые нанесли огневое поражение по обнаруженной цели, в результате чего комплекс был выведен из строя.
"АТЕШ" уделяет первостепенное внимание таким целям. Каждый обнаруженный комплекс - это удар по организации действий оккупантов, деморализация войск и потеря контроля над фронтом. Мы отслеживаем перемещения, режим работы и методы маскировки этих систем, чтобы лишить врага главного преимущества
Ликвидация таких систем подрывает возможности противника по передаче боевых приказов и координации подразделений, что приводит к снижению их оперативной эффективности.
