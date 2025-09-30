$41.480.01
"АТЕШ" допоміг знищити машину керування окупантів на Запорізькому напрямку

Київ • УНН

 • 1760 перегляди

Агенти "АТЕШ" виявили та передали координати рухомого комплексу управління П-260Т "Редут-2УС" на запорізькому напрямку, після чого його успішно знищили сили оборони України. Знищення системи паралізувало координацію російських підрозділів і знизило їхню оперативну ефективність.

"АТЕШ" допоміг знищити машину керування окупантів на Запорізькому напрямку

Агенти "АТЕШ" з 108-го десантно-штурмового полку виявили рухомий комплекс зв’язку П-260Т "Редут-2УС", після чого його координати були передані Силам оборони України. Комплекс було успішно знищено. Про це пише УНН із посиланням на допис партизанського руху "АТЕШ".

Деталі

Підрозділ виявив мобільний комплекс управління та захищеного радіозв’язку П-260Т, який використовували для координації дій російських сил на Запорізькому напрямку. Інформація була оперативно передана українським підрозділам, які завдали вогневого ураження по виявленій цілі, внаслідок чого комплекс було виведено з ладу.

"АТЕШ" приділяє першорядну увагу таким цілям. Кожен виявлений комплекс - це удар по організації дій окупантів, деморалізація військ та втрата контролю над фронтом. Ми відстежуємо переміщення, режим роботи та методи маскування цих систем, щоб позбавити ворога головної переваги

- йдеться у повідомленні.

Ліквідація таких систем підриває можливості противника щодо передачі бойових наказів і координації підрозділів, що призводить до зниження їх оперативної ефективності.

Агент "АТЕШ" із у лавах російської армії допоміг пошкодити ЗРПК "Панцир-С1" на Херсонському напрямку29.09.25, 10:50 • 2518 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Запорізька область