"АТЕШ" допоміг знищити машину керування окупантів на Запорізькому напрямку

Агенти "АТЕШ" з 108-го десантно-штурмового полку виявили рухомий комплекс зв’язку П-260Т "Редут-2УС", після чого його координати були передані Силам оборони України. Комплекс було успішно знищено. Про це пише УНН із посиланням на допис партизанського руху "АТЕШ".

Підрозділ виявив мобільний комплекс управління та захищеного радіозв’язку П-260Т, який використовували для координації дій російських сил на Запорізькому напрямку. Інформація була оперативно передана українським підрозділам, які завдали вогневого ураження по виявленій цілі, внаслідок чого комплекс було виведено з ладу.

"АТЕШ" приділяє першорядну увагу таким цілям. Кожен виявлений комплекс - це удар по організації дій окупантів, деморалізація військ та втрата контролю над фронтом. Ми відстежуємо переміщення, режим роботи та методи маскування цих систем, щоб позбавити ворога головної переваги