РФ скрывает потери на Херсонщине: партизаны "АТЕШ" сообщают о жестоких наказаниях солдат, говорящих правду

Проукраинские партизаны группировки "АТЕШ" заявляют, что командование российских оккупационных войск на Херсонском направлении сознательно скрывает реальные масштабы потерь. Солдатам приказывают занижать данные о погибших, а тех, кто пытается говорить правду, жестоко наказывают. Об этом партизаны написали в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По информации агентов "АТЕШ" среди военнослужащих 385-го десантно-штурмового полка, из-за больших потерь от FPV-дронов, артиллерии и боев на островах командование приказывает указывать не более 10 погибших. Остальных военных записывают как пропавших без вести или раненых.

Солдат, которые пытаются сообщить правду высшему командованию, жестоко наказывают. Над ними проводят полевые суды, бросают в ямы и держат там неделями, а тех, кто говорит правду, публично и жестоко избивают – сообщают агенты "АТЕШ".

Эти данные подтверждают системные попытки оккупантов скрыть собственные потери и контроль за информацией среди личного состава.

