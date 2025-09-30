$41.320.16
17:35 • 2268 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
16:26 • 7888 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
13:32 • 25854 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 27217 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 38406 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 63629 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 32413 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 26978 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 23754 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21537 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
13:32 • 25854 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 16657 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 63629 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 77024 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 73689 просмотра
РФ скрывает потери на Херсонщине: партизаны "АТЕШ" сообщают о жестоких наказаниях солдат, говорящих правду

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Российские командиры, по информации украинских партизан, скрывают реальные потери личного состава.

РФ скрывает потери на Херсонщине: партизаны "АТЕШ" сообщают о жестоких наказаниях солдат, говорящих правду

Проукраинские партизаны группировки "АТЕШ" заявляют, что командование российских оккупационных войск на Херсонском направлении сознательно скрывает реальные масштабы потерь. Солдатам приказывают занижать данные о погибших, а тех, кто пытается говорить правду, жестоко наказывают. Об этом партизаны написали в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По информации агентов "АТЕШ" среди военнослужащих 385-го десантно-штурмового полка, из-за больших потерь от FPV-дронов, артиллерии и боев на островах командование приказывает указывать не более 10 погибших. Остальных военных записывают как пропавших без вести или раненых.

"АТЕШ" помог уничтожить машину управления оккупантов на Запорожском направлении30.09.25, 07:57 • 3592 просмотра

Солдат, которые пытаются сообщить правду высшему командованию, жестоко наказывают. Над ними проводят полевые суды, бросают в ямы и держат там неделями, а тех, кто говорит правду, публично и жестоко избивают

– сообщают агенты "АТЕШ".

Эти данные подтверждают системные попытки оккупантов скрыть собственные потери и контроль за информацией среди личного состава.

Агент "АТЕШ" из рядов российской армии помог повредить ЗРПК "Панцирь-С1" на Херсонском направлении29.09.25, 10:50 • 2674 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Запорожская область
Ракетный комплекс "Панцирь"
Херсонская область