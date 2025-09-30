рф приховує втрати на Херсонщині: партизани "АТЕШ" повідомляють про жорстокі покарання солдатів, що кажуть правду

Проукраїнські партизани угруповання "АТЕШ" заявляють, що командування російських окупаційних військ на Херсонському напрямку свідомо приховує реальні масштаби втрат. Солдатам наказують занижувати дані про загиблих, а тих, хто намагається говорити правду, жорстоко карають. Про це партизани написали у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За інформацією агентів "АТЕШ" серед військовослужбовців 385-го десантно-штурмового полку, через великі втрати від FPV-дронів, артилерії та боїв на островах командування наказує вказувати не більше 10 загиблих. Решту військових записують як зниклих безвісти або поранених.

Солдатів, які намагаються повідомити правду вищому командуванню, жорстоко карають. Над ними проводять польові суди, кидають у ями і тримають там тижнями, а тих, хто говорить правду, публічно і жорстоко б’ють – повідомляють агенти "АТЕШ".

Ці дані підтверджують системні спроби окупантів приховати власні втрати та контроль за інформацією серед особового складу.

