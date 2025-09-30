$41.320.16
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
16:26 • 9430 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
13:32 • 26459 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 27562 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 38689 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 63918 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 32499 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
30 вересня, 07:25 • 27009 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23778 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21549 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
рф приховує втрати на Херсонщині: партизани "АТЕШ" повідомляють про жорстокі покарання солдатів, що кажуть правду

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Російські командири, за інформацією українських партизанів, приховують реальні втрати особового складу.

рф приховує втрати на Херсонщині: партизани "АТЕШ" повідомляють про жорстокі покарання солдатів, що кажуть правду

Проукраїнські партизани угруповання "АТЕШ" заявляють, що командування російських окупаційних військ на Херсонському напрямку свідомо приховує реальні масштаби втрат. Солдатам наказують занижувати дані про загиблих, а тих, хто намагається говорити правду, жорстоко карають. Про це партизани написали у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За інформацією агентів "АТЕШ" серед військовослужбовців 385-го десантно-штурмового полку, через великі втрати від FPV-дронів, артилерії та боїв на островах командування наказує вказувати не більше 10 загиблих. Решту військових записують як зниклих безвісти або поранених.

"АТЕШ" допоміг знищити машину керування окупантів на Запорізькому напрямку30.09.25, 07:57 • 3594 перегляди

Солдатів, які намагаються повідомити правду вищому командуванню, жорстоко карають. Над ними проводять польові суди, кидають у ями і тримають там тижнями, а тих, хто говорить правду, публічно і жорстоко б’ють

– повідомляють агенти "АТЕШ".

Ці дані підтверджують системні спроби окупантів приховати власні втрати та контроль за інформацією серед особового складу.

Агент "АТЕШ" із у лавах російської армії допоміг пошкодити ЗРПК "Панцир-С1" на Херсонському напрямку29.09.25, 10:50 • 2674 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Запорізька область
Ракетний комплекс "Панцир"
Херсонська область