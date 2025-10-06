Партизани "АТЕШ" диверсією паралізували логістику окупантів на півдні України
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" заявив про успішну диверсію поблизу Верхнього Токмака, підірвавши релейну шафу. Це заблокувало рух військових потягів, що перевозили техніку, боєприпаси та особовий склад окупантів.
Проукраїнський рух спротиву "АТЕШ" повідомив про успішну диверсійну операцію, яка тимчасово зупинила військові перевезення російських окупантів у південних регіонах України. Про це партизани повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
За даними партизанів, агент руху підірвав критично важливий елемент залізничної інфраструктури поблизу селища Верхній Токмак у Запорізькій області.
Унаслідок знищення релейної шафи, що відповідає за роботу сигналізації, рух потягів з військовими вантажами тимчасово заблоковано.
Ця ділянка залізниці відігравала ключову роль у забезпеченні окупаційних військ – саме через неї росіяни регулярно транспортували техніку, боєприпаси, пальне та особовий склад у напрямках Запорізької та Херсонської областей.
За словами представників руху "АТЕШ", ця операція спричинила ланцюговий ефект у постачанні окупаційних сил. Через перебої в логістиці ворог змушений зменшувати темпи наступальних дій і відкладати підготовку нових атак.
