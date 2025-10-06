Партизани "АТЕШ" диверсією паралізували логістику окупантів на півдні України

$41.230.05
48.380.12
ukenru
06:06 • 11627 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 11394 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 22855 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 53156 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 71224 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 87148 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 157385 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 123807 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 109992 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 147327 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
0м/с
95%
750мм
Популярнi новини
Україна домінує на ринку курячих яєць Великої Британії, викликаючи обурення місцевих фермерів - The Guardian5 жовтня, 22:21 • 13829 перегляди
В Луганську окупанти влаштували "день зрадника" і нагородили вчителів-колаборантів - ЦНС6 жовтня, 00:26 • 10372 перегляди
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду01:58 • 7386 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo02:29 • 14593 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено03:21 • 12354 перегляди
Публікації
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto06:06 • 11627 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 157385 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 87394 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 100155 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 147327 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Олег Кіпер
Франсуа Байру
Жеральд Дарманен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 50587 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 48048 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 123807 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 57162 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 59012 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Guardian
Tesla Model Y
Bild
Leopard 2

Партизани "АТЕШ" диверсією паралізували логістику окупантів на півдні України

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Рух "АТЕШ" заявив про успішну диверсію поблизу Верхнього Токмака, підірвавши релейну шафу. Це заблокувало рух військових потягів, що перевозили техніку, боєприпаси та особовий склад окупантів.

Партизани "АТЕШ" диверсією паралізували логістику окупантів на півдні України

Проукраїнський рух спротиву "АТЕШ" повідомив про успішну диверсійну операцію, яка тимчасово зупинила військові перевезення російських окупантів у південних регіонах України. Про це партизани повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За даними партизанів, агент руху підірвав критично важливий елемент залізничної інфраструктури поблизу селища Верхній Токмак у Запорізькій області.

Унаслідок знищення релейної шафи, що відповідає за роботу сигналізації, рух потягів з військовими вантажами тимчасово заблоковано. 

рф приховує втрати на Херсонщині: партизани "АТЕШ" повідомляють про жорстокі покарання солдатів, що кажуть правду30.09.25, 20:25 • 3887 переглядiв

Ця ділянка залізниці відігравала ключову роль у забезпеченні окупаційних військ – саме через неї росіяни регулярно транспортували техніку, боєприпаси, пальне та особовий склад у напрямках Запорізької та Херсонської областей.

За словами представників руху "АТЕШ", ця операція спричинила ланцюговий ефект у постачанні окупаційних сил. Через перебої в логістиці ворог змушений зменшувати темпи наступальних дій і відкладати підготовку нових атак.

"АТЕШ" допоміг знищити машину керування окупантів на Запорізькому напрямку30.09.25, 07:57 • 3855 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Запорізька область
Херсонська область
Україна