Партизани "АТЕШ" заявляють про катастрофічні втрати окупантів на півдні
Київ • УНН
Партизанський рух "АТЕШ" фіксує катастрофічні втрати окупантів на південному напрямку. За тиждень 385-й мотострілецький та 345-й десантно-штурмовий полки втратили 126 вбитими та 228 пораненими.
Деталі
Зазначається, що агенти руху з 385-го мотострілецького та 345-го десантно-штурмового полків армії рф повідомляють про критичну ситуацію: так, за останній тиждень лише ці підрозділи втратили вбитими 126 військовослужбовців та 228 пораненими.
Медичну службу окупантів повністю паралізовано таким потоком поранених. У польових шпиталях закінчилися базові медикаменти, а тяжко поранених залишають помирати без допомоги. Командування приховує реальні масштаби втрат, списуючи загиблих на зниклих безвісти
Вказується, що ці величезні втрати стали прямим результатом ефективних дій Сил оборони України та точної роботи агентурної мережі - кожна передана координата ворожих позицій перетворюється на нищівний удар по окупантах.
"АТЕШ" звертається до військовослужбовців 385-го та 345-го полків: не ставайте гарматним м'ясом у цій безглуздій війні. Ваша інформація може врятувати життя ваших товаришів і покласти край цьому кровопролиттю", - резюмували партизани.
Нагадаємо
Днями рух "АТЕШ" заявив про успішну диверсію поблизу Верхнього Токмака, підірвавши релейну шафу. Це заблокувало рух військових потягів, що перевозили техніку, боєприпаси та особовий склад окупантів.
