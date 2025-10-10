$41.400.09
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 4966 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 6282 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 18569 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 40246 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 33242 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 39968 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41691 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 68386 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 63234 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Партизани виявили пускову площадку "Шахедів" під Севастополем - рух "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

Українські партизани провели розвідку пускової площадки російських БПЛА "Шахед" під Севастополем, зафіксувавши координати та режим роботи. Отримана інформація передана Силам оборони України для подальших дій.

Партизани виявили пускову площадку "Шахедів" під Севастополем - рух "АТЕШ"

У тимчасово окупованому Криму партизани провели розвідку пускової площадки БПЛА "Шахед" російської армії під Севастополем. Про це повідомляє УНН з посиланням на рух "АТЕШ".

Деталі

Агенти провели розвідку пускової площадки окупантів, яку використовують для запусків дронів "Shahed-136" і "Гербера" по мирних містах України. Були зафіксовані точні координати, режим роботи та система охорони об'єкта.

Всі необхідна інформація вже передана Силам оборони України.

Кожна така передана мета - це врятовані життя мирних українців і удар по терористичних можливостях ворога

- йдеться в повідомленні.

Також у русі "АТЕШ" додали, що агенти продовжують виявляти стартові позиції і місця базування дронів-камікадзе на півострові.

Нагадаємо

За інформацією партизанського руху "АТЕШ", в окупованому Криму пального не вистачає навіть військовим. Удари України по нафтобазах та НПЗ, а також неможливість перевозити паливо Керченським мостом створили в Криму кризу.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
