Партизани виявили пускову площадку "Шахедів" під Севастополем - рух "АТЕШ"
Київ • УНН
Українські партизани провели розвідку пускової площадки російських БПЛА "Шахед" під Севастополем, зафіксувавши координати та режим роботи. Отримана інформація передана Силам оборони України для подальших дій.
У тимчасово окупованому Криму партизани провели розвідку пускової площадки БПЛА "Шахед" російської армії під Севастополем. Про це повідомляє УНН з посиланням на рух "АТЕШ".
Деталі
Агенти провели розвідку пускової площадки окупантів, яку використовують для запусків дронів "Shahed-136" і "Гербера" по мирних містах України. Були зафіксовані точні координати, режим роботи та система охорони об'єкта.
Всі необхідна інформація вже передана Силам оборони України.
Кожна така передана мета - це врятовані життя мирних українців і удар по терористичних можливостях ворога
Також у русі "АТЕШ" додали, що агенти продовжують виявляти стартові позиції і місця базування дронів-камікадзе на півострові.
Нагадаємо
За інформацією партизанського руху "АТЕШ", в окупованому Криму пального не вистачає навіть військовим. Удари України по нафтобазах та НПЗ, а також неможливість перевозити паливо Керченським мостом створили в Криму кризу.