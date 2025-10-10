Партизаны обнаружили пусковую площадку "Шахедов" под Севастополем - движение "АТЕШ"
Киев • УНН
Украинские партизаны провели разведку пусковой площадки российских БПЛА "Шахед" под Севастополем, зафиксировав координаты и режим работы. Полученная информация передана Силам обороны Украины для дальнейших действий.
Во временно оккупированном Крыму партизаны провели разведку пусковой площадки БПЛА "Шахед" российской армии под Севастополем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на движение "АТЕШ".
Подробности
Агенты провели разведку пусковой площадки оккупантов, которую используют для запусков дронов "Shahed-136" и "Герань" по мирным городам Украины. Были зафиксированы точные координаты, режим работы и система охраны объекта.
Вся необходимая информация уже передана Силам обороны Украины.
Каждая такая переданная цель - это спасенные жизни мирных украинцев и удар по террористическим возможностям врага
Также в движении "АТЕШ" добавили, что агенты продолжают выявлять стартовые позиции и места базирования дронов-камикадзе на полуострове.
Напомним
По информации партизанского движения "АТЕШ", в оккупированном Крыму топлива не хватает даже военным. Удары Украины по нефтебазам и НПЗ, а также невозможность перевозить топливо по Керченскому мосту создали в Крыму кризис.