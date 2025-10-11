Партизаны «АТЕШ» заявляют о катастрофических потерях оккупантов на юге
Киев • УНН
Партизанское движение «АТЕШ» фиксирует катастрофические потери оккупантов на южном направлении. За неделю 385-й мотострелковый и 345-й десантно-штурмовой полки потеряли 126 убитыми и 228 ранеными.
Детали
Отмечается, что агенты движения из 385-го мотострелкового и 345-го десантно-штурмового полков армии РФ сообщают о критической ситуации: так, за последнюю неделю только эти подразделения потеряли убитыми 126 военнослужащих и 228 ранеными.
Медицинская служба оккупантов полностью парализована таким потоком раненых. В полевых госпиталях закончились базовые медикаменты, а тяжелораненых оставляют умирать без помощи. Командование скрывает реальные масштабы потерь, списывая погибших на пропавших без вести
Указывается, что эти огромные потери стали прямым результатом эффективных действий Сил обороны Украины и точной работы агентурной сети - каждая переданная координата вражеских позиций превращается в сокрушительный удар по оккупантам.
"АТЕШ" обращается к военнослужащим 385-го и 345-го полков: не становитесь пушечным мясом в этой бессмысленной войне. Ваша информация может спасти жизни ваших товарищей и положить конец этому кровопролитию", - резюмировали партизаны.
Напомним
На днях движение "АТЕШ" заявило об успешной диверсии вблизи Верхнего Токмака, подорвав релейный шкаф. Это заблокировало движение военных поездов, перевозивших технику, боеприпасы и личный состав оккупантов.
