Партизаны «АТЕШ» заявляют о катастрофических потерях оккупантов на юге

$41.510.00
48.210.00
ukenru
16:00 • 13345 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
14:06 • 22291 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 17912 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 23572 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 17287 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 23740 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 32229 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42505 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 58961 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34974 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
94%
750мм
Популярные новости
В результате ударов по Одессе повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура11 октября, 09:32 • 8224 просмотра
Выплата 50 тысяч грн ежемесячно военным после плена: Зеленский подписал законопроект11 октября, 09:46 • 5136 просмотра
Сырский рассказал о ситуации на фронте: что известно11 октября, 10:08 • 11425 просмотра
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП11 октября, 12:22 • 15472 просмотра
Тело женщины обнаружили возле мусорных контейнеров на столичной Оболони15:37 • 6922 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo16:00 • 13350 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 14:06 • 22298 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 24904 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 58962 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 44973 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 31369 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 33594 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 35999 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 101938 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 45061 просмотра
Актуальное
Бильд
Ручная граната
ATACMS
Дія (сервис)
Шахед-136

Партизаны «АТЕШ» заявляют о катастрофических потерях оккупантов на юге

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Партизанское движение «АТЕШ» фиксирует катастрофические потери оккупантов на южном направлении. За неделю 385-й мотострелковый и 345-й десантно-штурмовой полки потеряли 126 убитыми и 228 ранеными.

Партизаны «АТЕШ» заявляют о катастрофических потерях оккупантов на юге

Партизанское движение АТЕШ фиксирует катастрофические потери оккупантов на южном направлении. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения.

Детали

Отмечается, что агенты движения из 385-го мотострелкового и 345-го десантно-штурмового полков армии РФ сообщают о критической ситуации: так, за последнюю неделю только эти подразделения потеряли убитыми 126 военнослужащих и 228 ранеными.

Медицинская служба оккупантов полностью парализована таким потоком раненых. В полевых госпиталях закончились базовые медикаменты, а тяжелораненых оставляют умирать без помощи. Командование скрывает реальные масштабы потерь, списывая погибших на пропавших без вести

- говорится в сообщении.

Указывается, что эти огромные потери стали прямым результатом эффективных действий Сил обороны Украины и точной работы агентурной сети - каждая переданная координата вражеских позиций превращается в сокрушительный удар по оккупантам.

"АТЕШ" обращается к военнослужащим 385-го и 345-го полков: не становитесь пушечным мясом в этой бессмысленной войне. Ваша информация может спасти жизни ваших товарищей и положить конец этому кровопролитию", - резюмировали партизаны.

Напомним

На днях движение "АТЕШ" заявило об успешной диверсии вблизи Верхнего Токмака, подорвав релейный шкаф. Это заблокировало движение военных поездов, перевозивших технику, боеприпасы и личный состав оккупантов.

Партизаны обнаружили пусковую площадку "Шахедов" под Севастополем - движение "АТЕШ"10.10.25, 09:14 • 3198 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Украина