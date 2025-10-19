Агенты "АТЕШ" парализовали систему управления оккупантов у границы с Украиной
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" совершили диверсию на ключевом узле связи в Брянской области, в 100 км от границы с Украиной. Это вывело из строя вышку, обеспечивавшую координацию оккупационных войск и пограничных подразделений, сорвав координацию и создав хаос в системе управления.
Наши агенты совершили точную диверсию на ключевом узле связи в Брянской области, всего в 100 км от границы с Украиной. Выведена из строя вышка, которая обеспечивала координацию оккупационных войск и пограничных подразделений
Партизаны сообщили, что удар пришелся по центрам управления пограничной группы, включая подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии.
Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе
По данным движения, нарушение связи сорвало координацию между подразделениями, создав хаос в системе управления.
"Оккупанты временно потеряли контроль над критически важным приграничным районом, что повлияло на их способность оперативно реагировать на угрозы", - добавили в "АТЕШ".
Напомним
Агенты "АТЕШ" совершили диверсию на железной дороге в Новочеркасске, нарушив график движения военных эшелонов. Это привело к задержкам в поставках боеприпасов и личного состава на южное направление, что повлияет на интенсивность обстрелов и боеспособность оккупантов.
