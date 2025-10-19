$41.640.00
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 17269 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 24051 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 38196 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 30325 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 45587 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67883 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46583 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48821 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36728 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Агенты "АТЕШ" парализовали систему управления оккупантов у границы с Украиной

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Агенты "АТЕШ" совершили диверсию на ключевом узле связи в Брянской области, в 100 км от границы с Украиной. Это вывело из строя вышку, обеспечивавшую координацию оккупационных войск и пограничных подразделений, сорвав координацию и создав хаос в системе управления.

Агенты "АТЕШ" парализовали систему управления оккупантов у границы с Украиной

Агенты "АТЕШ" парализовали систему управления оккупантов в приграничной зоне Брянска. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал движения.

Наши агенты совершили точную диверсию на ключевом узле связи в Брянской области, всего в 100 км от границы с Украиной. Выведена из строя вышка, которая обеспечивала координацию оккупационных войск и пограничных подразделений

- говорится в сообщении.

Партизаны сообщили, что удар пришелся по центрам управления пограничной группы, включая подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии.

Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе

- пояснили агенты.

По данным движения, нарушение связи сорвало координацию между подразделениями, создав хаос в системе управления.

"Оккупанты временно потеряли контроль над критически важным приграничным районом, что повлияло на их способность оперативно реагировать на угрозы", - добавили в "АТЕШ".

Напомним

Агенты "АТЕШ" совершили диверсию на железной дороге в Новочеркасске, нарушив график движения военных эшелонов. Это привело к задержкам в поставках боеприпасов и личного состава на южное направление, что повлияет на интенсивность обстрелов и боеспособность оккупантов.

Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ17.10.25, 19:23 • 17630 просмотров

Вита Зеленецкая

