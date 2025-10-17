Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ
Киев • УНН
Агенты движения "АТЕШ" сообщают о массовом бегстве российских военнослужащих с Херсонского направления. Командование группировки войск "Днепр" развернуло усиленные блокпосты и патрули в районе Армянска для поиска дезертиров.
Подробности
По данным "АТЕШ", жестокое обращение российских командиров, бессмысленные штурмы и отсутствие ротации вынуждают солдат бросать позиции.
В ответ командование группировки войск "Днепр" развернуло в районе Армянска усиленные блокпосты и патрули. Военная полиция и патрули проводят тотальные проверки документов и обыски в поисках дезертиров.
Агенты из числа местных жителей сообщают, что очень часто дезертиры захватывают жилые дома, а в случае их обнаружения применяют оружие.
