Хвиля дезертирства серед окупантів накрила Херсонський напрямок - АТЕШ
Київ • УНН
Агенти руху "АТЕШ" повідомляють про масову втечу російських військовослужбовців з Херсонського напрямку. Командування угруповання військ "Дніпро" розгорнуло посилені блокпости та патрулі в районі Армянська для пошуку дезертирів.
Деталі
За даними "АТЕШ", жорстоке поводження російських командирів, безглузді штурми та відсутність ротації змушують солдатів кидати позиції.
У відповідь командування угруповання військ "Дніпро" розгорнуло в районі Армянська посилені блокпости та патрулі. Військова поліція та патрулі проводять тотальні перевірки документів та обшуки у пошуках дезертирів.
Агенти з-поміж місцевих жителів повідомляють, що дуже часто дезертири захоплюють житлові будинки, а у разі їх виявлення застосовують зброю.
