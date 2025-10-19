Агенти "АТЕШ" паралізували систему управління окупантів біля кордону з Україною
Київ • УНН
Агенти "АТЕШ" здійснили диверсію на ключовому вузлі зв'язку в Брянській області, за 100 км від кордону з Україною. Це вивело з ладу вишку, що забезпечувала координацію окупаційних військ та прикордонних підрозділів, зірвавши координацію та створивши хаос у системі управління.
Агенти "АТЕШ" паралізували систему управління окупантів у прикордонній зоні Брянська. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал руху.
Наші агенти здійснили точну диверсію на ключовому вузлі зв’язку в Брянській області, всього за 100 км від кордону з Україною. Виведено з ладу вишку, яка забезпечувала координацію окупаційних військ та прикордонних підрозділів
Партизани повідомили, що удар припав по центрах управління прикордонної групи, включно з підрозділами Прикордонної служби, 84-м інженерно-аеродромним батальйоном та полком внутрішніх військ Росгвардії.
Ці формування відповідали за логістику, охорону кордону та інженерне забезпечення в районі
За даними руху, порушення зв’язку зірвало координацію між підрозділами, створивши хаос у системі управління.
"Окупанти тимчасово втратили контроль над критично важливим прикордонним районом, що вплинуло на їхню здатність оперативно реагувати на загрози", - додали в "АТЕШ".
Нагадаємо
Агенти "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці в новочеркаську, порушивши графік руху військових ешелонів. Це спричинило затримки у постачанні боєприпасів та особового складу на південний напрямок, що вплине на інтенсивність обстрілів та боєздатність окупантів.
