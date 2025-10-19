Агенти "АТЕШ" паралізували систему управління окупантів біля кордону з Україною

Агенти "АТЕШ" здійснили диверсію на ключовому вузлі зв'язку в Брянській області, за 100 км від кордону з Україною. Це вивело з ладу вишку, що забезпечувала координацію окупаційних військ та прикордонних підрозділів, зірвавши координацію та створивши хаос у системі управління.