Агенти АТЕШ заблокували залізничні перевезення окупантів у Чувашії
Київ • УНН
Агенти АТЕШ здійснили диверсію на залізничному вузлі біля Мислеця, тимчасово заблокувавши рух військових ешелонів. Цей вузол відіграє ключову роль у транспортуванні військових вантажів з Поволжя та Уралу.
Наш агент успішно здійснив диверсію на стратегічно важливому залізничному вузлі поблизу Мислеця в Чуваській Республіці. Внаслідок точкового ураження ключових об’єктів інфраструктури тимчасово було призупинено рух військових ешелонів у критично важливому напрямку
За словами агентів руху, цей вузол відіграє ключову роль у транспортуванні військових вантажів із заводів Поволжя та Уралу, включно з технікою, боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.
Партизани повідомили, що його виведення з ладу паралізувало логістику ворога, зривши своєчасні поставки на фронт і змусивши окупантів перенаправляти вантажі більш довгими маршрутами, що спричинило каскадні збої в постачанні.
