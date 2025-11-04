Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)

Партизани руху "АТЕШ" вночі підпалили силовий трансформатор, що забезпечував роботу центрального управління ФСБ у Брянській області, паралізувавши його під час перевірки з Москви. Відключення електроенергії спричинило хаос серед перевіряючих і зупинило передачу доповідей та координацію прикордонних операцій. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал руху.

Агенти "АТЕШ" здійснили зухвалу диверсію, порушивши роботу Управління ФСБ у Брянській області. Вночі підпалили силовий трансформатор, який живив центральну будівлю управління - йдеться у дописі.

Зазначається, що диверсія відбулася під час комплексної перевірки з москви.

Керівництво ФСБ у Брянську в цей момент доповідало про повний контроль над ситуацією та забезпечення безпеки в регіоні - і одразу ж було знеструмлене нашими агентами!- - повідомили партизани руху.

За словами агентів, порушення електропостачання в піковий момент спричинило справжній хаос і паніку серед перевіряючих та місцевого керівництва.

Уся робота з передавання доповідей, зберігання інформації та координації прикордонних операцій була миттєво паралізована.

