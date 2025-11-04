ukenru
3 ноября, 17:51 • 13679 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 38821 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 28682 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 30679 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 27499 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 35291 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 17447 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15320 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29392 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33919 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Агенты "АТЕШ" подожгли силовой трансформатор, питавший здание Управления ФСБ в Брянской области. Это вызвало хаос и панику во время комплексной проверки из Москвы, парализовав работу ФСБ.

Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)

Партизаны движения «АТЕШ» ночью подожгли силовой трансформатор, обеспечивавший работу центрального управления ФСБ в Брянской области, парализовав его во время проверки из Москвы. Отключение электроэнергии вызвало хаос среди проверяющих и остановило передачу докладов и координацию приграничных операций. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал движения.

Агенты «АТЕШ» совершили дерзкую диверсию, нарушив работу Управления ФСБ в Брянской области. Ночью подожгли силовой трансформатор, который питал центральное здание управления

- говорится в сообщении.

Отмечается, что диверсия произошла во время комплексной проверки из Москвы.

Руководство ФСБ в Брянске в этот момент докладывало о полном контроле над ситуацией и обеспечении безопасности в регионе — и сразу же было обесточено нашими агентами!

- сообщили партизаны движения.

По словам агентов, нарушение электроснабжения в пиковый момент вызвало настоящий хаос и панику среди проверяющих и местного руководства.

Вся работа по передаче докладов, хранению информации и координации приграничных операций была мгновенно парализована.

Напомним

Агенты движения «АТЕШ» из состава 115-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, дислоцированной в районе Авдеевки, уничтожили собственный грузовик. Это задержало отправку подразделения.

рф использует Мангушский мясокомбинат как морг для погибших с Покровского направления - АТЕШ03.11.25, 13:47 • 2688 просмотров

Вита Зеленецкая

