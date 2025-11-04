Партизаны движения «АТЕШ» ночью подожгли силовой трансформатор, обеспечивавший работу центрального управления ФСБ в Брянской области, парализовав его во время проверки из Москвы. Отключение электроэнергии вызвало хаос среди проверяющих и остановило передачу докладов и координацию приграничных операций. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал движения.

Агенты «АТЕШ» совершили дерзкую диверсию, нарушив работу Управления ФСБ в Брянской области. Ночью подожгли силовой трансформатор, который питал центральное здание управления - говорится в сообщении.

Отмечается, что диверсия произошла во время комплексной проверки из Москвы.

Руководство ФСБ в Брянске в этот момент докладывало о полном контроле над ситуацией и обеспечении безопасности в регионе — и сразу же было обесточено нашими агентами! - сообщили партизаны движения.

По словам агентов, нарушение электроснабжения в пиковый момент вызвало настоящий хаос и панику среди проверяющих и местного руководства.

Вся работа по передаче докладов, хранению информации и координации приграничных операций была мгновенно парализована.

Напомним

Агенты движения «АТЕШ» из состава 115-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, дислоцированной в районе Авдеевки, уничтожили собственный грузовик. Это задержало отправку подразделения.

рф использует Мангушский мясокомбинат как морг для погибших с Покровского направления - АТЕШ