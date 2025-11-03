рф использует Мангушский мясокомбинат как морг для погибших с Покровского направления - АТЕШ
Киев • УНН
российские войска превратили Мангушский мясокомбинат в место временного хранения тел погибших с Покровского направления. Система моргов и логистика рф не выдерживают нагрузки из-за массовых потерь.
Российские войска превратили Мангушский мясокомбинат в тыловой зоне в место временного хранения тел погибших с Покровского направления. По данным движения "АТЕШ", система моргов и логистика РФ не выдерживают нагрузки из-за массовых потерь, пишет УНН.
Детали
Агенты "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщают, что российские власти используют Мангушский мясокомбинат для временного хранения тел своих солдат.
Причиной стал небывалый наплыв погибших из Покровска и Мирнограда: система моргов и тыловой логистики врага полностью парализована.
Как отмечают партизаны, этот факт подтверждает огромные, скрываемые потери врага и его полную неспособность справиться с ситуацией. Режим презирает тела своих солдат, используя их как расходный материал.
Напомним
Силы обороны активно зачищают север Покровска от оккупантов, ликвидировав 19 россиян за вчера. Ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая, с незначительным количеством врага на подступах.