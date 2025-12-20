$42.340.00
На россии снова "просел грунт": на этот раз вместе с магистральным газопроводом
10:44 • 2396 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 6590 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 9436 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
07:13 • 10850 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 20728 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 35108 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 26362 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 31921 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 40412 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводом

Киев • УНН

 656 просмотра

19 декабря в волгоградской области рф произошел выход из строя магистрального газопровода "Центральная Азия - Центр" из-за "проседания грунта". Транспортировка газа остановлена на неопределенный срок, а ГУР МО Украины указывает на тенденцию к развитию геологических процессов вблизи объектов, финансирующих войну.

На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводом

В пятницу, 19 декабря, в волгоградской области россии произошло очередное загадочное "проседание грунта", в результате которого вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр". Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщает источник в разведке, по традиционной для рф версии, многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного притяжения.

Особенно - неподалеку от населенного пункта романовка ольховского района волгоградской области. Истинную причину внезапного геологического инцидента можно увидеть на эксклюзивных фото, полученных нашими спецкорреспондентами

 - говорит источник.

Отмечается, что несмотря на "незначительность" инцидента, уже через несколько часов к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб. Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен: грунт, который почему-то выборочно проседает под стратегической газовой инфраструктурой.

Газопровод "Центральная Азия - Центр" - это ключевой элемент системы, через которую россия годами импортировала до 12 млрд кубометров газа в год. После 2022 года москва, несмотря на громкие заявления об "энергетической независимости", использовала эту трубу в реверсных схемах и даже закупала газ у Казахстана и Узбекистана для латания локальных дефицитов.

Сейчас транспортировка газа по этому маршруту остановлена на неопределенный срок.

ГУР МО Украины сообщает, что геологические процессы на территории России имеют тенденцию к дальнейшему развитию - особенно вблизи объектов, которые финансируют войну против Украины.

Напомним

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это первое поражение Украиной инфраструктуры рф, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Туркменистан
Узбекистан
Казахстан