На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводом
Киев • УНН
19 декабря в волгоградской области рф произошел выход из строя магистрального газопровода "Центральная Азия - Центр" из-за "проседания грунта". Транспортировка газа остановлена на неопределенный срок, а ГУР МО Украины указывает на тенденцию к развитию геологических процессов вблизи объектов, финансирующих войну.
В пятницу, 19 декабря, в волгоградской области россии произошло очередное загадочное "проседание грунта", в результате которого вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр". Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как сообщает источник в разведке, по традиционной для рф версии, многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного притяжения.
Особенно - неподалеку от населенного пункта романовка ольховского района волгоградской области. Истинную причину внезапного геологического инцидента можно увидеть на эксклюзивных фото, полученных нашими спецкорреспондентами
Отмечается, что несмотря на "незначительность" инцидента, уже через несколько часов к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб. Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен: грунт, который почему-то выборочно проседает под стратегической газовой инфраструктурой.
Газопровод "Центральная Азия - Центр" - это ключевой элемент системы, через которую россия годами импортировала до 12 млрд кубометров газа в год. После 2022 года москва, несмотря на громкие заявления об "энергетической независимости", использовала эту трубу в реверсных схемах и даже закупала газ у Казахстана и Узбекистана для латания локальных дефицитов.
Сейчас транспортировка газа по этому маршруту остановлена на неопределенный срок.
ГУР МО Украины сообщает, что геологические процессы на территории России имеют тенденцию к дальнейшему развитию - особенно вблизи объектов, которые финансируют войну против Украины.
Напомним
