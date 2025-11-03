рф використовує Мангушський м’ясокомбінат як морг для загиблих із Покровського напрямку - АТЕШ
Київ • УНН
російські війська перетворили Мангушський м’ясокомбінат на місце тимчасового зберігання тіл загиблих з Покровського напрямку. Система моргів та логістика рф не витримують навантаження через масові втрати.
Російські війська перетворили Мангушський м’ясокомбінат у тиловій зоні на місце тимчасового зберігання тіл загиблих із Покровського напрямку. За даними руху "АТЕШ", система моргів і логістика рф не витримують навантаження через масові втрати, пише УНН.
Деталі
Агенти "АТЕШ" із числа військовослужбовців ЗС рф повідомляють, що російська влада використовує Мангушський м’ясокомбінат для тимчасового зберігання тіл своїх солдатів.
Причиною став небувалий наплив загиблих із Покровська та Мирнограда: система моргів і тилової логістики ворога повністю паралізована.
Як зазначають партизани цей факт підтверджує величезні, приховувані втрати ворога та його повну неспроможність упоратися із ситуацією. Режим зневажає тілами своїх солдатів, використовуючи їх як витратний матеріал.
Нагадаємо
Сили оборони активно зачищають північ Покровська від окупантів, ліквідувавши 19 росіян за вчора. Ситуація в Мирнограді напружена, але не загрозлива, з незначною кількістю ворога на підступах.