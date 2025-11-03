Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів, ситуація у Мирнограді не загрозлива - 7 корпус ДШВ
Київ • УНН
Сили оборони активно зачищають північ Покровська від окупантів, ліквідувавши 19 росіян за вчора. Ситуація в Мирнограді напружена, але не загрозлива, з незначною кількістю ворога на підступах.
Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів, лише вчора українські військові ліквідували у місті 19 росіян. Ситуація у Мирнограді – напружена, але не загрозлива. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ, передає УНН.
Триває операція із зачистки Покровська від окупантів. За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою
За даними 7-го корпусу, триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське.
Загалом вчора, 2 листопада, українські військові ліквідували у місті 19 росіян. Для протидії ворогу продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців
Додамо
Ситуація у Мирнограді, за даними військових, – напружена, але не загрозлива.
На підступах до південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10. Триває робота по їх ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами
У 7-му корпусі наголосили, що мають чіткі плани протидії ворогу та підтримують тісну координацію для стабілізації ситуації.
