Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів, ситуація у Мирнограді не загрозлива - 7 корпус ДШВ

Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів, лише вчора українські військові ліквідували у місті 19 росіян. Ситуація у Мирнограді – напружена, але не загрозлива. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ, передає УНН.

Триває операція із зачистки Покровська від окупантів. За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою

Партизани спалили ворожу військову вантажівку, яка мала прямувати під Покровськ

За даними 7-го корпусу, триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське.

Загалом вчора, 2 листопада, українські військові ліквідували у місті 19 росіян. Для протидії ворогу продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців

Ситуація у Мирнограді, за даними військових, – напружена, але не загрозлива.

На підступах до південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10. Триває робота по їх ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами