Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо

Звільнення та зачистка території на Добропільському виступі продовжується. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час поїздки на Покровський напрямок, передає УНН.

Знову на фронті. Відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче. Заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб