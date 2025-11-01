Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що триває комплексна операція зі знищення ворожих сил у Покровську. Оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами та озброєнням.
Звільнення та зачистка території на Добропільському виступі продовжується. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час поїздки на Покровський напрямок, передає УНН.
Знову на фронті. Відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче. Заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб
За його словами, у Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання.
Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики
Головнокомандувач додав, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар - на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України.
Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо
Крім того, за його словами, "оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА".
