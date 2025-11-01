$42.080.01
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Київ • УНН

 • 4906 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що триває комплексна операція зі знищення ворожих сил у Покровську. Оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами та озброєнням.

Звільнення та зачистка території на Добропільському виступі продовжується. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час поїздки на Покровський напрямок, передає УНН.

Знову на фронті. Відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче. Заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб 

- повідомив Сирський.

За його словами, у Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання.

Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики 

- наголосив Сирський.

Головнокомандувач додав, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар - на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України.

ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело31.10.25, 22:50 • 36644 перегляди

Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо 

- зазначив Сирський.

Крім того, за його словами, "оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА".

Зеленський розповів про ситуацію в Покровську: складна, але оточення немає31.10.25, 15:47 • 2986 переглядiв

Антоніна Туманова

