Зеленський розповів про ситуацію в Покровську: складна, але оточення немає
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що ситуація в Покровську складна, але українські сили контролюють її. Він спростував інформацію про оточення українських військ, порівнявши її з фейками про Курську операцію.
Ситуація по Покровську складна, але українські сили контролюють ситуацію, оточення немає, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у п'ятницю, пише УНН.
…Ситуація в Покровську - вона складна. (…) Тут всі їх сили. Ви знаєте, що в цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. Дуже багато. (…) І на ранок я розмовляв з Головкомом, змін в Покровському немає
З його слів, там "є "руські", наші їх знищують, знищують потрохи. Тому що треба берегти також особовий склад".
Президент додав, що "потрібно зрозуміти, що йде серйозна, серйозна битва (...). Їм поставили завдання взяти цей Покровськ, наш Покровськ взяти".
"... немає оточення, по Покровську наші сили контролюють ситуацію. Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогом. Пам'ятаєте ситуацію з Курською операцією? Пам'ятаєте інформаційно, як це все було? Дуже багато різного. Що в нас 5 чи 8 тисяч, вони сказали, в оточенні. Що було брехнею", - сказав Президент.
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку30.10.25, 12:37 • 28242 перегляди