Ексклюзив
11:00 • 5748 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 7658 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 8710 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
08:17 • 13573 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 16745 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 14482 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 19328 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27453 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44573 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44904 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу30 жовтня, 02:14 • 28735 перегляди
Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежіPhoto30 жовтня, 03:11 • 23260 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів30 жовтня, 04:34 • 35196 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго06:35 • 16676 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 16378 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 232 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 5752 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 16636 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 95019 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 84027 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Андрій Кудряшов
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вінницька область
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 29617 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 37479 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 62358 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 66630 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 47606 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Forbes

Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 7646 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську. Він зазначив, що ворожа піхота накопичується в міській забудові Покровська, і триває робота над посиленням стійкості оборони.

Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку

Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, вказавши, що йде робота над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку, пише УНН.

Противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому знову побував на цьому важливому напрямку

- написав Сирський у соцмережах.

Він, як повідомив, зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, "що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу". І заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції.

Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання - виявити її і знищити

- повідомив Сирський.

У таких умовах, зі слів Головкома ЗСУ, "вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів". "Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші", - додав він.

Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань

- зазначив Сирський.

Кожен командир, незалежно від рівня, як наголосив Головком, "повинен організувати якісне виконання завдань". "Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад", - зазначив він.

Віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також прийнято низку інших рішень. Усі рішення приймаються оперативно. В їх основі лежить дотримання розумного балансу між цілями і спроможностями. Але головний приорітет - збереження життя наших воїнів

- підкреслив Сирський.

Добропільський контрнаступ

"Триває Добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м. Загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² - зачищено від ДРГ противника", - повідомив Сирський.

"Дякую всім солдатам, сержантам і офіцерам, які б'ють ворога, професійно виконуючи свої завдання. Стримуємо ворога всіма доступними методами. Працюємо далі для спільної мети. Слава Україні!" - наголосив Головком ЗСУ.

З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямку23.10.25, 10:53 • 27011 переглядiв

Юлія Шрамко

