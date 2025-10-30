Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку

Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, вказавши, що йде робота над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку, пише УНН.

Противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому знову побував на цьому важливому напрямку - написав Сирський у соцмережах.

Він, як повідомив, зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, "що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу". І заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції.

Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання - виявити її і знищити - повідомив Сирський.

У таких умовах, зі слів Головкома ЗСУ, "вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів". "Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші", - додав він.

Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань - зазначив Сирський.

Кожен командир, незалежно від рівня, як наголосив Головком, "повинен організувати якісне виконання завдань". "Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад", - зазначив він.

Віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також прийнято низку інших рішень. Усі рішення приймаються оперативно. В їх основі лежить дотримання розумного балансу між цілями і спроможностями. Але головний приорітет - збереження життя наших воїнів - підкреслив Сирський.

Добропільський контрнаступ

"Триває Добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м. Загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² - зачищено від ДРГ противника", - повідомив Сирський.

"Дякую всім солдатам, сержантам і офіцерам, які б'ють ворога, професійно виконуючи свої завдання. Стримуємо ворога всіма доступними методами. Працюємо далі для спільної мети. Слава Україні!" - наголосив Головком ЗСУ.

