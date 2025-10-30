Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську. Він зазначив, що ворожа піхота накопичується в міській забудові Покровська, і триває робота над посиленням стійкості оборони.
Противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому знову побував на цьому важливому напрямку
Він, як повідомив, зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, "що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу". І заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції.
Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання - виявити її і знищити
У таких умовах, зі слів Головкома ЗСУ, "вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів". "Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші", - додав він.
Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань
Кожен командир, незалежно від рівня, як наголосив Головком, "повинен організувати якісне виконання завдань". "Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад", - зазначив він.
Віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також прийнято низку інших рішень. Усі рішення приймаються оперативно. В їх основі лежить дотримання розумного балансу між цілями і спроможностями. Але головний приорітет - збереження життя наших воїнів
Добропільський контрнаступ
"Триває Добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м. Загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² - зачищено від ДРГ противника", - повідомив Сирський.
"Дякую всім солдатам, сержантам і офіцерам, які б'ють ворога, професійно виконуючи свої завдання. Стримуємо ворога всіма доступними методами. Працюємо далі для спільної мети. Слава Україні!" - наголосив Головком ЗСУ.
