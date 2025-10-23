З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямку

Українським оборонцям вдалось знайти місцевих цивільних у звільненому від окупантів селі Донецької області. Їх евакуювали в безпечне місце.

Про це пише УНН із посиланням на Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

Деталі

Під час звільнення Кучерового Яру на Донеччині, ЗСУ не тільки полонили 50 окупантів, але й врятували 10 цивільних жителів. Людям допомогли дістатись безпечного місця. Це було зроблено засобами повітряної розвідки. Жителям села було доставлено записку з подальшим порядком дій та вказанням місця евакуації.

Але є також достатня складність завдання, оскільки російські окупанти також одягатись у цивільних, а це значно ускладнює орієнтування. Втім у цей раз все пройшло успішно, Загалом було врятовано 10 людей.

Нагадаємо

Українські десантно-штурмові війська звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку Донеччини. Підрозділи ДШВ взяли в полон понад 50 військових противника та встановили у селі український прапор.