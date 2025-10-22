Українські захисники звільнили Кучерів Яр на Донеччині: понад 50 окупантів взято в полон
Київ • УНН
Українські десантно-штурмові війська звільнили Кучерів Яр на Донеччині, взявши в полон понад 50 військових противника. Після бою десантники підняли державний прапор України в селі.
Українські десантно-штурмові війська звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку Донеччини. Підрозділи ДШВ взяли в полон понад 50 військових противника та встановили у селі український прапор, символ відновлення свободи і контролю та показали відео своєї роботи, пише УНН.
Деталі
Операція з визволення Кучерів Яру проводилася силами 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ України та інших підрозділів ДШВ. Під час бою українські воїни змогли успішно захопити понад 50 окупантів, зупинивши опір противника.
Після звільнення села десантники підняли державний прапор України – символ повернення життя, свободи та сили духу місцевого населення. Встановлення прапора також підкреслює контроль українських військ над важливим населеним пунктом на Донеччині та демонструє готовність до подальших наступальних дій.
