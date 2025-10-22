$41.740.01
Ексклюзив
15:19 • 2814 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 5970 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 14020 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16243 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11746 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11424 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10221 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8946 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16147 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17298 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
Українські захисники звільнили Кучерів Яр на Донеччині: понад 50 окупантів взято в полон

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Українські десантно-штурмові війська звільнили Кучерів Яр на Донеччині, взявши в полон понад 50 військових противника. Після бою десантники підняли державний прапор України в селі.

Українські захисники звільнили Кучерів Яр на Донеччині: понад 50 окупантів взято в полон

Українські десантно-штурмові війська звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку Донеччини. Підрозділи ДШВ взяли в полон понад 50 військових противника та встановили у селі український прапор, символ відновлення свободи і контролю та показали відео своєї роботи, пише УНН.

Деталі

Операція з визволення Кучерів Яру проводилася силами 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ України та інших підрозділів ДШВ. Під час бою українські воїни змогли успішно захопити понад 50 окупантів, зупинивши опір противника.

Після звільнення села десантники підняли державний прапор України – символ повернення життя, свободи та сили духу місцевого населення. Встановлення прапора також підкреслює контроль українських військ над важливим населеним пунктом на Донеччині та демонструє готовність до подальших наступальних дій.

Українські спецпризначенці визволили двох військових із полону на окупованій Луганщині17.10.25, 21:46 • 3201 перегляд

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Луганська область
Україна