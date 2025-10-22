Украинские защитники освободили Кучеров Яр в Донецкой области: более 50 оккупантов взяты в плен
Киев • УНН
Украинские десантно-штурмовые войска освободили Кучеров Яр в Донецкой области, взяв в плен более 50 военных противника. После боя десантники подняли государственный флаг Украины в селе.
Украинские десантно-штурмовые войска освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении Донецкой области. Подразделения ДШВ взяли в плен более 50 военных противника и установили в селе украинский флаг, символ восстановления свободы и контроля, и показали видео своей работы, пишет УНН.
Подробности
Операция по освобождению Кучерова Яра проводилась силами 132-го отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск Украины и других подразделений ДШВ. Во время боя украинские воины смогли успешно захватить более 50 оккупантов, остановив сопротивление противника.
После освобождения села десантники подняли государственный флаг Украины – символ возвращения жизни, свободы и силы духа местного населения. Установка флага также подчеркивает контроль украинских войск над важным населенным пунктом в Донецкой области и демонстрирует готовность к дальнейшим наступательным действиям.
