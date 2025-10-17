$41.640.12
18:40 • 2032 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 4862 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 7816 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 10703 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 13840 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 17041 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 19520 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13371 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16489 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
17 октября, 11:57 • 14257 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
Украинские спецназовцы освободили двух военных из плена на оккупированной Луганщине

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Украинские военные на Луганщине провели сложную спецоперацию, освободив ветерана ВСУ и нацгвардейца. Оба более трех лет находились в плену и рабстве на временно оккупированной территории.

Украинские спецназовцы освободили двух военных из плена на оккупированной Луганщине

Украинские военные провели уникальную спецоперацию в Луганской области, в рамках которой освободили двух пленных – ветерана Вооруженных сил Украины и военнослужащего Национальной гвардии. Оба более трех лет находились в плену и фактически в рабстве на временно оккупированной территории. Об этом сообщили Военный омбудсман Ольга Решетилова и отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" в Facebook, пишет УНН.

Детали

Операцию координировала Военный омбудсман Ольга Решетилова, а непосредственно выполняли бойцы спецразведки ВМС "Ангелы". Они вернули домой 29-летнего ветерана ВСУ и 34-летнего нацгвардейца, который считался пропавшим без вести. Как выяснилось, оба мужчины попали в руки оккупантов и были вынуждены выполнять принудительные работы у коллаборантов.

Выплата 50 тысяч грн ежемесячно военным после плена: Зеленский подписал законопроект11.10.25, 12:46 • 7425 просмотров

Поиск начался после обращения матери ветерана, действующей военнослужащей ВСУ, которая сообщила о том, что ее сын после пыток скрывается на оккупированной части Луганщины. Впоследствии разведка обнаружила, что неподалеку в рабстве находится и военнослужащий Национальной гвардии.

Это была сложная и рискованная задача, ведь фактически происходили две параллельные спецоперации – ребят до определенного этапа выводили отдельно. И военный НГУ, и ветеран ВСУ не знали детального плана – они доверились нам и четко выполняли указания 

– рассказал офицер отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" Артем Дыбленко.

Оба освобожденных военных уже находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Практически все освобожденные находились в неволе с 2022 года: в Коордштабе рассказали детали обмена пленными02.10.25, 16:20 • 2599 просмотров

Степан Гафтко

