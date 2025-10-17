Украинские спецназовцы освободили двух военных из плена на оккупированной Луганщине
Украинские военные на Луганщине провели сложную спецоперацию, освободив ветерана ВСУ и нацгвардейца. Оба более трех лет находились в плену и рабстве на временно оккупированной территории.
Украинские военные провели уникальную спецоперацию в Луганской области, в рамках которой освободили двух пленных – ветерана Вооруженных сил Украины и военнослужащего Национальной гвардии. Оба более трех лет находились в плену и фактически в рабстве на временно оккупированной территории. Об этом сообщили Военный омбудсман Ольга Решетилова и отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" в Facebook, пишет УНН.
Детали
Операцию координировала Военный омбудсман Ольга Решетилова, а непосредственно выполняли бойцы спецразведки ВМС "Ангелы". Они вернули домой 29-летнего ветерана ВСУ и 34-летнего нацгвардейца, который считался пропавшим без вести. Как выяснилось, оба мужчины попали в руки оккупантов и были вынуждены выполнять принудительные работы у коллаборантов.
Поиск начался после обращения матери ветерана, действующей военнослужащей ВСУ, которая сообщила о том, что ее сын после пыток скрывается на оккупированной части Луганщины. Впоследствии разведка обнаружила, что неподалеку в рабстве находится и военнослужащий Национальной гвардии.
Это была сложная и рискованная задача, ведь фактически происходили две параллельные спецоперации – ребят до определенного этапа выводили отдельно. И военный НГУ, и ветеран ВСУ не знали детального плана – они доверились нам и четко выполняли указания
Оба освобожденных военных уже находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.
