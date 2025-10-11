Выплата 50 тысяч грн ежемесячно военным после плена: Зеленский подписал законопроект

$41.510.00
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 21139 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 37226 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 45968 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
10 октября, 14:10 • 32055 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 27740 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 35762 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений
10 октября, 10:53 • 42167 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит
10 октября, 09:44 • 45169 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 19871 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо
Лауреат Нобелевской премии мира посвятила награду Дональду Трампу
11 октября, 00:10
Более 90% звонков о воде, ни один не попал в эфир: гауляйтер Донетчины Пушилин "пообщался с народом" - ЦНС
11 октября, 01:10
Зеленский пообщался с Мерцем: о чем шла речь
11 октября, 01:39
российский волгоград сотрясли мощные взрывы: повреждены жилые дома, школа и детский сад - росСМИ
11 октября, 02:39
Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters
04:21
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть
08:00
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
10 октября, 15:17
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений
10 октября, 13:35
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит
10 октября, 10:53
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:44
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Сергей Ребров
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Запорожье
Донецкая область
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби
10 октября, 11:09
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри
10 октября, 10:04
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерам
10 октября, 09:18
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
9 октября, 12:21
Netflix делает игры доступными на телевизорах
9 октября, 06:39
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Шахед-136
ATACMS
E-6 Mercury

Выплата 50 тысяч грн ежемесячно военным после плена: Зеленский подписал законопроект

Киев

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13627, предусматривающий ежемесячную выплату 50 тысяч гривен военным, освобожденным из плена, нуждающимся в длительном стационарном лечении. Выплаты прекращаются в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных уголовных правонарушений.

Выплата 50 тысяч грн ежемесячно военным после плена: Зеленский подписал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий ежемесячную выплату 50 тысяч гривен военным, освобожденным из плена, которые нуждаются в длительном стационарном лечении. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13627.

Детали

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.

Согласно законопроекту, военнослужащим, которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения более 30 календарных дней, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 50 тыс. гривен.

Выплата осуществляется в течение всего периода непрерывного стационарного лечения после освобождения из плена.

Однако, согласно документу, выплаты прекращаются, если военному сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины и/или военных уголовных правонарушений.

В случае если заболевание, травма (ранение, контузия, увечье) военнослужащего вызваны действиями противника, в том числе во время пребывания в плену, соответствующее расследование обстоятельств получения военнослужащим заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) не проводится.

Справочно

Справка об обстоятельствах заболевания, травмы составляется в течение пяти дней со дня получения военнослужащим первичного учетного медицинского документа, а при его отсутствии - справки о пребывании в учреждении здравоохранения, и в такой же срок направляется в учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий находится на стационарном лечении, или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Закон вступит в силу через месяц после опубликования его в парламентской газете "Голос Украины". За это время Кабмин должен обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации указанного закона.

Владимир Зеленский
Украина