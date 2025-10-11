Выплата 50 тысяч грн ежемесячно военным после плена: Зеленский подписал законопроект
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13627, предусматривающий ежемесячную выплату 50 тысяч гривен военным, освобожденным из плена, нуждающимся в длительном стационарном лечении. Выплаты прекращаются в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных уголовных правонарушений.
Детали
"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.
Согласно законопроекту, военнослужащим, которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения более 30 календарных дней, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 50 тыс. гривен.
Выплата осуществляется в течение всего периода непрерывного стационарного лечения после освобождения из плена.
Однако, согласно документу, выплаты прекращаются, если военному сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины и/или военных уголовных правонарушений.
В случае если заболевание, травма (ранение, контузия, увечье) военнослужащего вызваны действиями противника, в том числе во время пребывания в плену, соответствующее расследование обстоятельств получения военнослужащим заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) не проводится.
Справочно
Справка об обстоятельствах заболевания, травмы составляется в течение пяти дней со дня получения военнослужащим первичного учетного медицинского документа, а при его отсутствии - справки о пребывании в учреждении здравоохранения, и в такой же срок направляется в учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий находится на стационарном лечении, или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Закон вступит в силу через месяц после опубликования его в парламентской газете "Голос Украины". За это время Кабмин должен обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации указанного закона.
