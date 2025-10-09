Рада одобрила ежемесячную выплату 50 тыс. грн военным после плена: кого касается
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №13627, предусматривающий ежемесячную выплату 50 тысяч гривен военным, освобожденным из плена, нуждающимся в длительном стационарном лечении. Выплаты действуют все время лечения, но могут быть остановлены в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности.
Верховная Рада приняла законопроект (№13627), предусматривающий выплату военным после плена, нуждающимся в длительном стационарном лечении, 50 тысяч гривен ежемесячно, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.
Детали
Речь идет о проекте закона о выплатах военнослужащим, освобожденным из плена, имеющим заболевания, требующие длительного стационарного лечения.
Документ устанавливает:
- ежемесячное дополнительное вознаграждение 50 000 грн для таких военных;
- выплата действует все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами);
- в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях – выплаты останавливаются, а по обвинительному приговору – отменяются;
- справка об обстоятельствах получения травмы или болезни оформляется быстро – в течение 5 дней.
"Сейчас такие выплаты предусмотрены только для тех, кто имеет травмы (ранения, контузии, увечья). Но многие освобожденные из плена нуждаются в лечении из-за тяжелых заболеваний, которые они получили или которые обострились во время пребывания в плену", - отметил нардеп Алексей Гончаренко.
Также Рада, по словам Гончаренко, поддержала решение о безотлагательном подписании этого законопроекта о выплатах для военных после плена.
