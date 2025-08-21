$41.380.02
Эксклюзив
10:22 • 2626 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 16447 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 27383 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 32585 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 59441 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 153474 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 68649 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 125249 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 328143 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 100967 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Рада поддержала выплаты военным, нуждающимся в лечении после плена

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о поддержке военных, освобожденных из плена, которые нуждаются в лечении. Документ предусматривает ежемесячные выплаты в 50 000 грн в течение трех месяцев для тех, кто нуждается в длительном стационарном лечении.

Рада поддержала выплаты военным, нуждающимся в лечении после плена

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о поддержке военных, освобожденных из плена, которые нуждаются в лечении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №13627.

Детали

Как отметил Гончаренко, "за" данный законопроект проголосовало 270 депутатов. Этим нормативно-правовым актом предлагается:

  • военные, которые после освобождения нуждаются в длительном стационарном лечении (от 30 дней), будут получать ежемесячную выплату в размере 50 000 грн;
    • эти выплаты будут осуществляться в течение первых трех месяцев лечения;
      • документ также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных в плену, чтобы избежать бюрократических преград и различных трактовок.

        Гончаренко добавил, что сейчас выплаты предусмотрены только для тех, кто имеет травмы (ранения, контузии, увечья). В то же время многие освобожденные из плена нуждаются в лечении не из-за травм, а из-за тяжелых болезней, которые они получили или которые обострились в плену, уточнил нардеп.

        Напомним

        Министерство обороны Украины приравняло ранения, контузии и травмы, полученные военными в плену, к боевым. Это обеспечит им социальную защиту, льготы, компенсации и бесплатное лечение.

        Евгений Устименко

        ОбществоВойна в УкраинеПолитика
        Алексей Гончаренко
        Министерство обороны Украины
        Верховная Рада
        Украина