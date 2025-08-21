Рада поддержала выплаты военным, нуждающимся в лечении после плена
Киев • УНН
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о поддержке военных, освобожденных из плена, которые нуждаются в лечении. Документ предусматривает ежемесячные выплаты в 50 000 грн в течение трех месяцев для тех, кто нуждается в длительном стационарном лечении.
Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о поддержке военных, освобожденных из плена, которые нуждаются в лечении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №13627.
Детали
Как отметил Гончаренко, "за" данный законопроект проголосовало 270 депутатов. Этим нормативно-правовым актом предлагается:
- военные, которые после освобождения нуждаются в длительном стационарном лечении (от 30 дней), будут получать ежемесячную выплату в размере 50 000 грн;
- эти выплаты будут осуществляться в течение первых трех месяцев лечения;
- документ также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных в плену, чтобы избежать бюрократических преград и различных трактовок.
Гончаренко добавил, что сейчас выплаты предусмотрены только для тех, кто имеет травмы (ранения, контузии, увечья). В то же время многие освобожденные из плена нуждаются в лечении не из-за травм, а из-за тяжелых болезней, которые они получили или которые обострились в плену, уточнил нардеп.
Напомним
Министерство обороны Украины приравняло ранения, контузии и травмы, полученные военными в плену, к боевым. Это обеспечит им социальную защиту, льготы, компенсации и бесплатное лечение.