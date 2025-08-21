$41.380.02
Рада підтримала виплати військовим, які потребують лікування після полону

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підтримку військових, звільнених з полону, які потребують лікування. Документ передбачає щомісячні виплати у 50 000 грн протягом трьох місяців для тих, хто потребує тривалого стаціонарного лікування.

Рада підтримала виплати військовим, які потребують лікування після полону

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт про підтримку військових звільнених з полону, які потребують лікування. Про це повідомляє УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроекту №13627.

Деталі

Як зазначив Гончаренко, "за" даний законопроект проголосувало 270 депутатів. Цим нормативно-правовим актом пропонується:

  • військові, які після звільнення потребують тривалого стаціонарного лікування (від 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 000 грн;
    • ці виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування;
      • документ також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані в полоні, щоб уникнути бюрократичних перепон і різних трактувань.

        Гончаренко додав, що зараз виплати передбачені лише для тих, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва). Водночас багато звільнених з полону потребують лікування не через травми, а через важкі хвороби, які вони отримали чи які загострилися в полоні, уточнив нардеп.

        Нагадаємо

        Міністерство оборони України прирівняло поранення, контузії та травми, отримані військовими в полоні, до бойових. Це забезпечить їм соціальний захист, пільги, компенсації та безоплатне лікування.

        Євген Устименко

        СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
        Олексій Гончаренко
        Міністерство оборони України
        Верховна Рада України
        Україна