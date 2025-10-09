Рада схвалила щомісячну виплату 50 тис. грн військовим після полону: кого стосується

$41.400.09
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
09:10 • 16429 перегляди
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 12725 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 13740 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
07:35 • 22513 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 14464 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 15066 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом
9 жовтня, 01:15 • 16506 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26454 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48680 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу 9 жовтня, 01:52 • 31007 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодні 9 жовтня, 03:56 • 9776 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни 9 жовтня, 04:10 • 14370 перегляди
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів 06:16 • 7542 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів 07:24 • 12523 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець 09:40 • 10821 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
09:10 • 16431 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:35 • 22513 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 13:46 • 59345 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру 8 жовтня, 12:14 • 65027 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості 8 жовтня, 16:22 • 25777 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії 8 жовтня, 07:42 • 43155 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу 7 жовтня, 11:00 • 57116 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля 6 жовтня, 18:42 • 58730 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля 4 жовтня, 11:30 • 109706 перегляди
Рада схвалила щомісячну виплату 50 тис. грн військовим після полону: кого стосується

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13627, що передбачає щомісячну виплату 50 тисяч гривень військовим, звільненим з полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплати діють весь час лікування, але можуть бути зупинені у разі підозри у злочинах проти нацбезпеки.

Рада схвалила щомісячну виплату 50 тис. грн військовим після полону: кого стосується

Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№13627), який передбачає виплату військовим після полону, які потребують тривалого лікування на стаціонарі, 50 тисяч гривень щомісяця, повідомили у ВР у четвер, пише УНН.

Деталі

Ідеться про проєкт закону щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування.

Документ встановлює:

  • щомісячну додаткову винагороду 50 000 грн для таких військових;
    • виплата діє весь час безперервного лікування (включно з переміщенням між лікарнями);
      • у разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи військових злочинах – виплати зупиняються, а за обвинувальним вироком – скасовуються;
        • довідка про обставини отримання травми чи хвороби оформлюється швидко - протягом 5 днів.

          "Нині такі виплати передбачені лише для тих, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва). Але багато звільнених з полону потребують лікування через важкі захворювання, які вони отримали або які загострилися під час перебування в полоні", - зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

          Також Рада, зі слів Гончаренка, підтримала рішення про невідкладне підписання цього законопроєкту про виплати для військових після полону.

          Юлія Шрамко

