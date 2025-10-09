Рада схвалила щомісячну виплату 50 тис. грн військовим після полону: кого стосується
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13627, що передбачає щомісячну виплату 50 тисяч гривень військовим, звільненим з полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплати діють весь час лікування, але можуть бути зупинені у разі підозри у злочинах проти нацбезпеки.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№13627), який передбачає виплату військовим після полону, які потребують тривалого лікування на стаціонарі, 50 тисяч гривень щомісяця, повідомили у ВР у четвер, пише УНН.
Деталі
Ідеться про проєкт закону щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування.
Документ встановлює:
- щомісячну додаткову винагороду 50 000 грн для таких військових;
- виплата діє весь час безперервного лікування (включно з переміщенням між лікарнями);
- у разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи військових злочинах – виплати зупиняються, а за обвинувальним вироком – скасовуються;
- довідка про обставини отримання травми чи хвороби оформлюється швидко - протягом 5 днів.
"Нині такі виплати передбачені лише для тих, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва). Але багато звільнених з полону потребують лікування через важкі захворювання, які вони отримали або які загострилися під час перебування в полоні", - зазначив нардеп Олексій Гончаренко.
Також Рада, зі слів Гончаренка, підтримала рішення про невідкладне підписання цього законопроєкту про виплати для військових після полону.
