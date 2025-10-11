Виплата 50 тисяч грн щомісячно військовим після полону: Зеленський підписав законопроєкт
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13627, що передбачає щомісячну виплату 50 тисяч гривень військовим, звільненим з полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплати припиняються у разі підозри у злочинах проти нацбезпеки або військових кримінальних правопорушень.
Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13627.
Деталі
"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картці законопроєкту.
Відповідно до законопроєкту, військовослужбовцям, які відразу після звільнення з полону перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів, щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 50 тис. гривень.
Виплата здійснюється протягом усього періоду безперервного стаціонарного лікування після звільнення з полону.
Проте, за документом, виплати припиняються, якщо військовому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України та/або військових кримінальних правопорушень.
У разі якщо захворювання, травма (поранення, контузія, каліцтво) військовослужбовця спричинені діями противника, в тому числі під час перебування в полоні, відповідне розслідування обставин отримання військовослужбовцем захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) не проводиться.
Довідково
Довідка про обставини захворювання, травми складається протягом п’яти днів з дня отримання військовослужбовцем первинного облікового медичного документа, а за його відсутності - довідки про перебування в закладі охорони здоров’я, та у такий самий строк направляється до закладу охорони здоров’я, в якому військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні, або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Закон набуде чинності через місяць після опублікування його в парламентській газеті "Голос України". За цей час Кабмін має забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації зазначеного закону.
