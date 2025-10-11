Виплата 50 тисяч грн щомісячно військовим після полону: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13627, що передбачає щомісячну виплату 50 тисяч гривень військовим, звільненим з полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплати припиняються у разі підозри у злочинах проти нацбезпеки або військових кримінальних правопорушень.