Українські спецпризначенці визволили двох військових із полону на окупованій Луганщині

Київ • УНН
Українські військові на Луганщині провели складну спецоперацію, звільнивши ветерана ЗСУ та нацгвардійця. Обидва понад три роки перебували в полоні та рабстві на тимчасово окупованій території.
Українські військові провели унікальну спецоперацію на Луганщині, в межах якої звільнили двох полонених – ветерана Збройних сил України та військовослужбовця Національної гвардії. Обидва понад три роки перебували в полоні та фактично в рабстві на тимчасово окупованій території. Про це повідомили Військовий омбудсман Ольга Решетилова та загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" у Facebook, пише УНН.
Деталі
Операцію координувала Військовий омбудсман Ольга Решетилова, а безпосередньо виконували бійці спецрозвідки ВМС "Янголи". Вони повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ та 34-річного нацгвардійця, який вважався зниклим безвісти. Як з’ясувалося, обидва чоловіки потрапили до рук окупантів і були змушені виконувати примусові роботи у колаборантів.
Пошук розпочався після звернення матері ветерана, діючої військовослужбовиці ЗСУ, яка повідомила про те, що її син після катувань переховується на окупованій частині Луганщини. Згодом розвідка виявила, що неподалік у рабстві перебуває і військовослужбовець Національної гвардії.
Це було складне й ризиковане завдання, адже фактично відбувалося дві паралельні спецоперації – хлопців до певного етапу виводили окремо. І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали детального плану – вони довірилися нам і чітко виконували вказівки
Обидва звільнені військові вже перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території, де їм надають медичну та психологічну допомогу.
