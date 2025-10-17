Українські спецпризначенці визволили двох військових із полону на окупованій Луганщині

$41.640.12
48.520.01
ukenru
19:15 • 1278 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40 • 3592 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26 • 5920 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17:56 • 8710 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17:29 • 11102 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 13997 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 17158 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 19602 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25 • 13394 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16510 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Давній союзник путіна запропонував Ілону Маску побудувати тунель через Берингову протоку: озвучені сума і період робітPhoto17 жовтня, 09:52 • 10546 перегляди
Словаччина готує допомогу Україні та планує обговорити захист від дронів - віцепрем'єр17 жовтня, 09:56 • 4500 перегляди
Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі17 жовтня, 10:41 • 10310 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 22166 перегляди
Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ17 жовтня, 11:12 • 10998 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 53868 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 80192 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 108344 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 75224 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 99675 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Керолайн Левітт
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Вашингтон
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 22194 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 54068 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 102087 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 78441 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 79508 перегляди
Актуальне
Дипломатка
The Guardian
Financial Times
Соціальна мережа
Північний потік

Українські спецпризначенці визволили двох військових із полону на окупованій Луганщині

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

Українські військові на Луганщині провели складну спецоперацію, звільнивши ветерана ЗСУ та нацгвардійця. Обидва понад три роки перебували в полоні та рабстві на тимчасово окупованій території.

Українські спецпризначенці визволили двох військових із полону на окупованій Луганщині

Українські військові провели унікальну спецоперацію на Луганщині, в межах якої звільнили двох полонених – ветерана Збройних сил України та військовослужбовця Національної гвардії. Обидва понад три роки перебували в полоні та фактично в рабстві на тимчасово окупованій території. Про це повідомили Військовий омбудсман Ольга Решетилова та загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" у Facebook, пише УНН.

Деталі

Операцію координувала Військовий омбудсман Ольга Решетилова, а безпосередньо виконували бійці спецрозвідки ВМС "Янголи". Вони повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ та 34-річного нацгвардійця, який вважався зниклим безвісти. Як з’ясувалося, обидва чоловіки потрапили до рук окупантів і були змушені виконувати примусові роботи у колаборантів.

Виплата 50 тисяч грн щомісячно військовим після полону: Зеленський підписав законопроєкт 11.10.25, 12:46 • 7425 переглядiв

Пошук розпочався після звернення матері ветерана, діючої військовослужбовиці ЗСУ, яка повідомила про те, що її син після катувань переховується на окупованій частині Луганщини. Згодом розвідка виявила, що неподалік у рабстві перебуває і військовослужбовець Національної гвардії.

Це було складне й ризиковане завдання, адже фактично відбувалося дві паралельні спецоперації – хлопців до певного етапу виводили окремо. І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали детального плану – вони довірилися нам і чітко виконували вказівки 

– розповів офіцер загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи" Артем Дибленко.

Обидва звільнені військові вже перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території, де їм надають медичну та психологічну допомогу.

Практично усі визволені перебували в неволі з 2022 року: в Коордштабі розповіли деталі обміну полоненими02.10.25, 16:20 • 2599 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна гвардія України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна