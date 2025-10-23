Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направлении

$41.760.01
07:25
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
General Motors создали бюджетный электрокар за $5600
23 октября, 00:29
Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины
23 октября, 01:11
Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые
23 октября, 01:30
В Перу объявили чрезвычайное положение
03:07
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: детали
05:57
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
07:21
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИ
Эксклюзив
22 октября, 16:59
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь
22 октября, 12:54
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Вадим Филашкин
Ульф Кристерссон
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Донецкая область
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал
22 октября, 13:53
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ
21 октября, 16:48
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
21 октября, 12:00
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail
21 октября, 05:58
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм
20 октября, 15:55
Дипломатка
Тесла Модель Y
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направлении

Киев • УНН

 • 2666 просмотра

Украинские защитники освободили село Кучеров Яр в Донецкой области, эвакуировав 10 мирных жителей. В ходе операции было пленено 50 оккупантов.

Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направлении

Украинским защитникам удалось найти местных жителей в освобожденном от оккупантов селе Донецкой области. Их эвакуировали в безопасное место.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

Детали

Во время освобождения Кучерова Яра в Донецкой области, ВСУ не только пленили 50 оккупантов, но и спасли 10 мирных жителей. Людям помогли добраться до безопасного места. Это было сделано средствами воздушной разведки. Жителям села была доставлена записка с дальнейшим порядком действий и указанием места эвакуации.

Но есть также достаточная сложность задачи, поскольку российские оккупанты также одеваются в гражданских, а это значительно усложняет ориентирование. Впрочем, в этот раз все прошло успешно, в общей сложности было спасено 10 человек.

Напомним

Украинские десантно-штурмовые войска освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении Донецкой области. Подразделения ДШВ взяли в плен более 50 военных противника и установили в селе украинский флаг.

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Вооруженные силы Украины