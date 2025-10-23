Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направлении

Украинским защитникам удалось найти местных жителей в освобожденном от оккупантов селе Донецкой области. Их эвакуировали в безопасное место.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

Детали

Во время освобождения Кучерова Яра в Донецкой области, ВСУ не только пленили 50 оккупантов, но и спасли 10 мирных жителей. Людям помогли добраться до безопасного места. Это было сделано средствами воздушной разведки. Жителям села была доставлена записка с дальнейшим порядком действий и указанием места эвакуации.

Но есть также достаточная сложность задачи, поскольку российские оккупанты также одеваются в гражданских, а это значительно усложняет ориентирование. Впрочем, в этот раз все прошло успешно, в общей сложности было спасено 10 человек.

Напомним

Украинские десантно-штурмовые войска освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении Донецкой области. Подразделения ДШВ взяли в плен более 50 военных противника и установили в селе украинский флаг.