$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 2470 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 3940 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 6226 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
08:17 • 12393 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 15803 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 14038 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 19009 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27404 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44527 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44887 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу30 октября, 02:14 • 27844 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 22379 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 34275 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго06:35 • 15797 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 14718 просмотра
публикации
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 2470 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 14983 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 94338 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 83335 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 69722 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Андрей Кудряшов
Александр Сырский
Андрей Одарченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Польша
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 29166 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 37107 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 62052 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 66335 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 47308 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Шахед-136

Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению

Киев • УНН

 • 3952 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске. Он отметил, что вражеская пехота накапливается в городской застройке Покровска, и продолжается работа над усилением устойчивости обороны.

Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению

Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, указав, что идет работа над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении, пишет УНН.

Противник наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому снова побывал на этом важном направлении

- написал Сырский в соцсетях.

Он, как сообщил, встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, "сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие". И заслушал доклады по текущей обстановке, имеющимся потребностям, выслушал предложения.

Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности. Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - выявить ее и уничтожить

- сообщил Сырский.

В таких условиях, по словам Главкома ВСУ, "крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов". "Кроме БпС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи для ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие", - добавил он.

Работаем над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении. Здесь важны: качественное взаимодействие между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями; четкое и скоординированное выполнение поставленных задач

- отметил Сырский.

Каждый командир, независимо от уровня, как подчеркнул Главком, "должен организовать качественное выполнение задач". "Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей", - отметил он.

Отдал необходимые распоряжения. В контексте улучшения логистики отдельно определил задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также принят ряд других решений. Все решения принимаются оперативно. В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но главный приоритет - сохранение жизни наших воинов

- подчеркнул Сырский.

Добропольское контрнаступление

"Продолжается Добропольская операция. По состоянию на сегодня штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись еще от 200 м до 550 м. В целом за время этой операции освобождено 186.8 км² украинской территории, 246.8 км² - зачищено от ДРГ противника", - сообщил Сырский.

"Благодарю всех солдат, сержантов и офицеров, которые бьют врага, профессионально выполняя свои задачи. Сдерживаем врага всеми доступными методами. Работаем дальше для общей цели. Слава Украине!" - подчеркнул Главком ВСУ.

Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направлении23.10.25, 10:53 • 27009 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Национальная гвардия Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина