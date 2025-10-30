Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению

Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, указав, что идет работа над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении, пишет УНН.

Противник наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому снова побывал на этом важном направлении - написал Сырский в соцсетях.

Он, как сообщил, встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, "сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие". И заслушал доклады по текущей обстановке, имеющимся потребностям, выслушал предложения.

Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности. Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - выявить ее и уничтожить - сообщил Сырский.

В таких условиях, по словам Главкома ВСУ, "крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов". "Кроме БпС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи для ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие", - добавил он.

Работаем над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении. Здесь важны: качественное взаимодействие между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями; четкое и скоординированное выполнение поставленных задач - отметил Сырский.

Каждый командир, независимо от уровня, как подчеркнул Главком, "должен организовать качественное выполнение задач". "Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей", - отметил он.

Отдал необходимые распоряжения. В контексте улучшения логистики отдельно определил задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также принят ряд других решений. Все решения принимаются оперативно. В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но главный приоритет - сохранение жизни наших воинов - подчеркнул Сырский.

Добропольское контрнаступление

"Продолжается Добропольская операция. По состоянию на сегодня штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись еще от 200 м до 550 м. В целом за время этой операции освобождено 186.8 км² украинской территории, 246.8 км² - зачищено от ДРГ противника", - сообщил Сырский.

"Благодарю всех солдат, сержантов и офицеров, которые бьют врага, профессионально выполняя свои задачи. Сдерживаем врага всеми доступными методами. Работаем дальше для общей цели. Слава Украине!" - подчеркнул Главком ВСУ.

