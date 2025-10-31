Зеленский рассказал о ситуации в Покровске: сложная, но окружения нет

Ситуация по Покровску сложная, но украинские силы контролируют ситуацию, окружения нет, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, пишет УНН.

…Ситуация в Покровске - она сложная. (…) Здесь все их силы. Вы знаете, что в этом направлении 170 тысяч сосредоточения врага. Очень много. (…) И на утро я разговаривал с Главкомом, изменений в Покровском нет - сказал Зеленский.

По его словам, там "есть "русские", наши их уничтожают, уничтожают понемногу. Потому что надо беречь также личный состав".

Президент добавил, что "нужно понять, что идет серьезная, серьезная битва (...). Им поставили задачу взять этот Покровск, наш Покровск взять".

"... нет окружения, по Покровску наши силы контролируют ситуацию. Безусловно, там со всех сторон есть напряженная ситуация с врагом. Помните ситуацию с Курской операцией? Помните информационно, как это все было? Очень много разного. Что у нас 5 или 8 тысяч, они сказали, в окружении. Что было ложью", - сказал Президент.

