Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим

Освобождение и зачистка территории на Добропольском выступе продолжается. Покровск - держим. Мирноград - держим. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время поездки на Покровское направление, передает УНН.

Снова на фронте. Отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас тяжелее всего. Заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и имеющихся потребностях