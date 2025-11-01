Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продолжается комплексная операция по уничтожению вражеских сил в Покровске. Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями и вооружением.
Освобождение и зачистка территории на Добропольском выступе продолжается. Покровск - держим. Мирноград - держим. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время поездки на Покровское направление, передает УНН.
Снова на фронте. Отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас тяжелее всего. Заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и имеющихся потребностях
По его словам, в Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения.
Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики
Главнокомандующий добавил, что продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска. Основная тяжесть - на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины.
Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытки выполнить задачу кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса. Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступе. Покровск - держим. Мирноград - держим
Кроме того, по его словам, "оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БпЛА".
