20:50 • 270 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
18:17 • 10033 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 17988 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 18838 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 24034 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 27265 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 41687 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20286 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 37901 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17240 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 24437 просмотра
На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию31 октября, 12:27 • 4702 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 29904 просмотра
В Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, есть погибшие и раненыеPhoto15:37 • 4192 просмотра
Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США17:42 • 11959 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 29930 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 41687 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 37903 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 40511 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 47025 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 29930 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 24452 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 33833 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 66152 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 70000 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник

 • 282 просмотра

Бойцы ГУР Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском. Целью является восстановление работы ключевых логистических линий, что подтверждено источниками УНН и видео корреспондента The Economist.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском, чтобы восстановить работу ключевых логистических линий, передает УНН.

Детали

Корреспондент The Economist Оливер Кэрролл утверждает, что бойцы ГУР проводят контрнаступательную операцию под Покровском.

Выяснилось, что военная разведка Украины проводит смелое контрнаступление вблизи Покровска, чтобы восстановить работу ключевых логистических линий. На видео, которыми я поделился, якобы видно десант вертолетов в районах, которые Россия утверждает, что контролирует 

- сообщил Кэрролл.

Корреспондент опубликовал видео, на котором видно, как вертолет UH-60 Black Hawk садится в поле, которое, по данным Osint-аналитиков, находится вблизи Покровска, и из него десантируются военные, после чего вертолет улетает.

Источники УНН подтвердили информацию о контратаке, а также подлинность видео, которое показал Кэрролл.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что ситуация в Покровске сложная, но украинские силы контролируют ее. Он опроверг информацию об окружении украинских войск, сравнив ее с фейками о Курской операции.

