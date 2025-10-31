ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
Киев • УНН
Бойцы ГУР Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском. Целью является восстановление работы ключевых логистических линий, что подтверждено источниками УНН и видео корреспондента The Economist.
Детали
Корреспондент The Economist Оливер Кэрролл утверждает, что бойцы ГУР проводят контрнаступательную операцию под Покровском.
Выяснилось, что военная разведка Украины проводит смелое контрнаступление вблизи Покровска, чтобы восстановить работу ключевых логистических линий. На видео, которыми я поделился, якобы видно десант вертолетов в районах, которые Россия утверждает, что контролирует
Корреспондент опубликовал видео, на котором видно, как вертолет UH-60 Black Hawk садится в поле, которое, по данным Osint-аналитиков, находится вблизи Покровска, и из него десантируются военные, после чего вертолет улетает.
Источники УНН подтвердили информацию о контратаке, а также подлинность видео, которое показал Кэрролл.
Напомним
Президент Зеленский заявил, что ситуация в Покровске сложная, но украинские силы контролируют ее. Он опроверг информацию об окружении украинских войск, сравнив ее с фейками о Курской операции.