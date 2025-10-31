$42.080.01
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
18:17 • 11015 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 18612 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 19429 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 24506 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 27437 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 42087 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 20349 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 38182 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17280 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для суду
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

Бійці ГУР Міноборони України проводять контрнаступальну операцію під Покровськом. Метою є відновлення роботи ключових логістичних ліній, що підтверджено джерелами УНН та відео кореспондента The Economist.

ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України проводять контрнаступальну операцію під Покровськом, щоб відновити роботу ключових логістичних ліній, передає УНН.

Деталі

Кореспондент The Economist Олівер Керролл стверджує, що бійці ГУР проводять контрнаступальну операцію під Покровськом.

З'ясувалося, що військова розвідка України проводить сміливий контрнаступ поблизу Покровська, щоб відновити роботу ключових логістичних ліній. На відео, якими я поділився, нібито видно десант гелікоптерів у районах, які росія стверджує, що контролює 

- повідомив Керролл.

Кореспондент опублікував відео, на якому видно, як гелікоптер UH-60 Black Hawk сідає в полі, яке, за даними Osint-аналітиків знаходиться поблизу Покровська, та з нього десантуються військові, після чого гелікоптер улітає.

Джерела УНН підтвердили інформацію про контратаку, а також справжність відео, яке показав Керролл.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що ситуація в Покровську складна, але українські сили контролюють її. Він спростував інформацію про оточення українських військ, порівнявши її з фейками про Курську операцію.

