ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
Київ • УНН
Бійці ГУР Міноборони України проводять контрнаступальну операцію під Покровськом. Метою є відновлення роботи ключових логістичних ліній, що підтверджено джерелами УНН та відео кореспондента The Economist.
Деталі
Кореспондент The Economist Олівер Керролл стверджує, що бійці ГУР проводять контрнаступальну операцію під Покровськом.
З'ясувалося, що військова розвідка України проводить сміливий контрнаступ поблизу Покровська, щоб відновити роботу ключових логістичних ліній. На відео, якими я поділився, нібито видно десант гелікоптерів у районах, які росія стверджує, що контролює
Кореспондент опублікував відео, на якому видно, як гелікоптер UH-60 Black Hawk сідає в полі, яке, за даними Osint-аналітиків знаходиться поблизу Покровська, та з нього десантуються військові, після чого гелікоптер улітає.
Джерела УНН підтвердили інформацію про контратаку, а також справжність відео, яке показав Керролл.
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що ситуація в Покровську складна, але українські сили контролюють її. Він спростував інформацію про оточення українських військ, порівнявши її з фейками про Курську операцію.