Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов, ситуация в Мирнограде не угрожающая - 7 корпус ДШВ
Киев • УНН
Силы обороны активно зачищают север Покровска от оккупантов, ликвидировав 19 россиян за вчера. Ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая, с незначительным количеством врага на подступах.
Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов, только вчера украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян. Ситуация в Мирнограде – напряженная, но не угрожающая. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ, передает УНН.
Продолжается операция по зачистке Покровска от оккупантов. За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой
По данным 7-го корпуса, продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское.
Всего вчера, 2 ноября, украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян. Для противодействия врагу продолжаем привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев
Добавим
Ситуация в Мирнограде, по данным военных, – напряженная, но не угрожающая.
На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительно – около 10. Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами
В 7-м корпусе подчеркнули, что имеют четкие планы противодействия врагу и поддерживают тесную координацию для стабилизации ситуации.
