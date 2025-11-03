Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов, ситуация в Мирнограде не угрожающая - 7 корпус ДШВ

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 17376 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 22339 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 22344 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 21650 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 20103 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 24794 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 39717 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 71221 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70079 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56780 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 27624 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 24311 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США3 ноября, 03:22 • 22109 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 24545 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 23133 просмотра
публикации
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 9088 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 18838 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 23497 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 71225 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70081 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 3922 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 6826 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 23106 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 44450 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 94594 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Хранитель
Шахед-136

Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов, ситуация в Мирнограде не угрожающая - 7 корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 3040 просмотра

Силы обороны активно зачищают север Покровска от оккупантов, ликвидировав 19 россиян за вчера. Ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая, с незначительным количеством врага на подступах.

Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов, ситуация в Мирнограде не угрожающая - 7 корпус ДШВ

Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов, только вчера украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян. Ситуация в Мирнограде – напряженная, но не угрожающая. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ, передает УНН.

Продолжается операция по зачистке Покровска от оккупантов. За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой

- говорится в сообщении.

Партизаны сожгли вражеский военный грузовик, который должен был направляться под Покровск02.11.25, 08:31 • 5958 просмотров

По данным 7-го корпуса, продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

Всего вчера, 2 ноября, украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян. Для противодействия врагу продолжаем привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев

- указано в сообщении.

Добавим

Ситуация в Мирнограде, по данным военных, – напряженная, но не угрожающая.

На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительно – около 10. Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами

- говорится в сообщении.

В 7-м корпусе подчеркнули, что имеют четкие планы противодействия врагу и поддерживают тесную координацию для стабилизации ситуации.

Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим01.11.25, 16:21 • 56780 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград