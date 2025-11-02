Партизаны сожгли вражеский военный грузовик, который должен был направляться под Покровск
Киев • УНН
Агенты движения из состава 115-й отдельной мотострелковой бригады вс рф, дислоцированной в районе Авдеевки, уничтожили собственный грузовик. Это задержало отправку подразделения.
Партизаны движения "АТЕШ" сожгли военный грузовик, чтобы сорвать отправку под Покровск. Об этом они сообщили в Telegram, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что агенты движения из состава 115-й отдельной мотострелковой бригады вс рф, дислоцированной в районе Авдеевки, уничтожили собственный грузовик, узнав о задании направляться на самоубийственные штурмы под Покровск.
Этим актом агенты задержали отправку подразделения и обезопасили свою жизнь. Солдаты видят: командование бросает личный состав на смерть, не давая ни отдыха, ни эвакуации
В "АТЕШ" подчеркивают: каждый российский военный может бороться за свою жизнь, не выходя из части - саботаж является самым эффективным способом избежать отправки на убой.
Напомним
В октябре агенты "АТЕШ" совершили диверсию на стратегическом узле возле Мыслеца в Чувашии, временно заблокировав движение военных эшелонов.
