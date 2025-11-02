$42.080.01
1 листопада, 14:21 • 30765 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 61672 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 67213 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 91312 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 82688 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 42731 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 55742 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 45048 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37891 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 37235 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Партизани спалили ворожу військову вантажівку, яка мала прямувати під Покровськ

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Агенти руху зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади зс рф, дислокованої в районі Авдіївки, знищили власну вантажівку. Це затримало відправлення підрозділу.

Партизани спалили ворожу військову вантажівку, яка мала прямувати під Покровськ

Партизани руху "АТЕШ" спалили військову вантажівку, щоб зірвати відправку під Покровськ. Про це вони повідомили у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агенти руху зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади зс рф, дислокованої в районі Авдіївки, знищили власну вантажівку, дізнавшись про завдання прямувати на самогубні штурми під Покровськ.

Цим актом агенти затримали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя. Солдати бачать: командування кидає особовий склад на смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації

- йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" підкреслюють: кожен російський військовий може виборювати своє життя, не виходячи з частини - саботаж є найефективнішим способом уникнути відправки на забій.

Нагадаємо

У жовтні агенти "АТЕШ" здійснили диверсію на стратегічному вузлі біля Мислеця у Чувашії, тимчасово заблокувавши рух військових ешелонів.

"АТЕШ" допоміг знищити машину керування окупантів на Запорізькому напрямку30.09.25, 07:57 • 3918 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Авдіївка