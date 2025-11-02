Партизани спалили ворожу військову вантажівку, яка мала прямувати під Покровськ
Київ • УНН
Агенти руху зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади зс рф, дислокованої в районі Авдіївки, знищили власну вантажівку. Це затримало відправлення підрозділу.
Партизани руху "АТЕШ" спалили військову вантажівку, щоб зірвати відправку під Покровськ. Про це вони повідомили у Telegram, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що агенти руху зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади зс рф, дислокованої в районі Авдіївки, знищили власну вантажівку, дізнавшись про завдання прямувати на самогубні штурми під Покровськ.
Цим актом агенти затримали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя. Солдати бачать: командування кидає особовий склад на смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації
В "АТЕШ" підкреслюють: кожен російський військовий може виборювати своє життя, не виходячи з частини - саботаж є найефективнішим способом уникнути відправки на забій.
Нагадаємо
У жовтні агенти "АТЕШ" здійснили диверсію на стратегічному вузлі біля Мислеця у Чувашії, тимчасово заблокувавши рух військових ешелонів.
