Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения

Закон об усилении мобилизации обещал военным ряд льгот, в частности, сертификат на 150 тыс. гривен на покупку транспортного средства, однако, спустя полтора года Кабинет министров до сих пор не принял соответствующий порядок, по которому наши военные могли бы приобрести себе автомобиль, пишет УНН.

Детали

Конец 2023 года: Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", который в народе называют "усилением мобилизации". Документ, кроме того, что предусматривал постановку на учет всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, и усиление штрафов за нарушение правил мобилизации, ряд поощрений.

Однако, проект закона сразу вызвал критику, из-за чего правительство отозвало документ, и решило создать новый.

В конце января прошлого года Кабмин подал в Раду новый законопроект №10449, который усиливает мобилизацию, но в то же время предусматривает ряд поощрений для мобилизованных.

В частности, по закону военнослужащие, заключившие контракт, должны были бы получить право на сертификат в течение трех на покупку транспортного средства в размере 150 тыс. гривен. Такой сертификат выдавался бы военнослужащему при заключении контракта только один раз.

Однако, соответствующее "поощрение" должен был разработать Кабмин. В переходных положениях к закону указано, что правительство в течение трех месяцев (к слову, закон был принят в апреле 2024 года, а вступил в силу в мае того же года) должно было "обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом".

В то же время, в Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что "нормативно-правового акта, которым установлен порядок реализации права военнослужащего на получение сертификата на покупку транспортного средства в размере 150,0 тыс. гривен, на сегодня Кабинет министров Украины не принял".

Министерство финансов Украины подготовило проект постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка получения сертификата на покупку транспортного средства военнослужащими в случае заключения контракта" и по результатам рассмотрения полученных от государственных органов предложений направило доработанный проект постановления в заинтересованные органы для согласования и предоставления финансово-экономических расчетов - сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Минфин, Министерство цифровой трансформации Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Служба внешней разведки Украины согласовали проект постановления без замечаний.

Сейчас Министерство финансов Украины обрабатывает замечания и предложения к разработанному проекту постановления, поступившие от заинтересованных органов, а также Министерства юстиции Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины. После урегулирования разногласий относительно спорных положений проекта постановления и проведения согласительных процедур Минфин внесет проект постановления на рассмотрение правительства в соответствии с Регламентом Кабинета министров Украины - добавили в Минфине.

