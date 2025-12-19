$42.340.00
Эксклюзив
14:21 • 966 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 2154 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 8226 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 11751 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 10041 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 15114 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10068 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 7814 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 22988 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20186 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Кабинет министров до сих пор не принял порядок получения сертификата на 150 тыс. гривен на покупку транспортного средства для военных, предусмотренного законом об усилении мобилизации. Министерство финансов разработало проект постановления, который обрабатывает замечания от заинтересованных органов.

Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения

Закон об усилении мобилизации обещал военным ряд льгот, в частности, сертификат на 150 тыс. гривен на покупку транспортного средства, однако, спустя полтора года Кабинет министров до сих пор не принял соответствующий порядок, по которому наши военные могли бы приобрести себе автомобиль, пишет УНН

Детали

Конец 2023 года: Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", который в народе называют "усилением мобилизации". Документ, кроме того, что предусматривал постановку на учет всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, и усиление штрафов за нарушение правил мобилизации, ряд поощрений. 

Однако, проект закона сразу вызвал критику, из-за чего правительство отозвало документ, и решило создать новый. 

В конце января прошлого года Кабмин подал в Раду новый законопроект №10449, который усиливает мобилизацию, но в то же время предусматривает ряд поощрений для мобилизованных. 

Кабмин внес в Верховную Раду мобилизационный законопроект: детальный разбор31.01.24, 08:15 • 115034 просмотра

В частности, по закону военнослужащие, заключившие контракт, должны были бы получить право на сертификат в течение трех на покупку транспортного средства в размере 150 тыс. гривен. Такой сертификат выдавался бы военнослужащему при заключении контракта только один раз.

Однако, соответствующее "поощрение" должен был разработать Кабмин. В переходных положениях к закону указано, что правительство в течение трех месяцев (к слову, закон был принят в апреле 2024 года, а вступил в силу в мае того же года) должно было "обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом". 

В то же время, в Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что "нормативно-правового акта, которым установлен порядок реализации права военнослужащего на получение сертификата на покупку транспортного средства в размере 150,0 тыс. гривен, на сегодня Кабинет министров Украины не принял".  

Министерство финансов Украины подготовило проект постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка получения сертификата на покупку транспортного средства военнослужащими в случае заключения контракта" и по результатам рассмотрения полученных от государственных органов предложений направило доработанный проект постановления в заинтересованные органы для согласования и предоставления финансово-экономических расчетов

- сообщили в министерстве. 

Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок19.12.25, 08:45 • 20186 просмотров

В ведомстве добавили, что Минфин, Министерство цифровой трансформации Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Служба внешней разведки Украины согласовали проект постановления без замечаний.

Сейчас Министерство финансов Украины обрабатывает замечания и предложения к разработанному проекту постановления, поступившие от заинтересованных органов, а также Министерства юстиции Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины. После урегулирования разногласий относительно спорных положений проекта постановления и проведения согласительных процедур Минфин внесет проект постановления на рассмотрение правительства в соответствии с Регламентом Кабинета министров Украины

- добавили в Минфине. 

Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации18.05.24, 07:00 • 53106 просмотров

Павел Башинский

