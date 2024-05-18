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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

Киев  •  УНН

18 мая 2024, 04:00  •  9133 просмотра

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За уничтожение вражеского оружия и техники украинские военные получат денежное вознаграждение и дополнительные дни отпуска, а также льготы в виде сертификатов на приобретение автомобилей и компенсации по программе еОселя во время военного положения.

С сегодняшнего дня украинским военным будут выплачивать денежное вознаграждение, а также смогут дополнительный отпуск до 15 дней в году за уничтожение вражеского оружия и техники. Для мобилизованных также появится возможность получить сертификат на покупку транспортного средства и будут иметь право на компенсацию по кредиту по программе еОселя, передает УНН

Детали 

Согласно закону, военнослужащим во время действия военного положения будут выплачиваться вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую технику противника в размере от четырех до трехсот размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января.

Сейчас такие выплаты будут на уровне от 11680 гривен до 876 тыс. гривен. Также военнослужащим будут предоставлять дополнительный отпуск за уничтоженную технику продолжительностью не более 15 календарных дней в год.

Также военнослужащим, заключившим контракт, имеют право в течение трех месяцев получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тыс. гривен

Сертификат на покупку транспортного средства выдается военнослужащему при заключении контракта только один раз

- говорится в законе. 

Также отмечается, что граждане, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение, может предоставляться два месяца отсрочки для решения "своих проблем". 

Военным в случае заключения первого имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту по программе еОселя и дополнительно 100 тыс. гривен после первого года военной службы, и еще 100 тыс. гривен после второго.

Военнослужащим, а также их супругам (мужьям), которые были призваны на военную службу по призыву по мобилизации не будут начисляться штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

Однако, данная норма не распространяется на кредитные договоры о приобретении квартиры, жилого дома или автомобиля. 

Что еще предусматривает закон об усилении мобилизации читайте в материале УНН. 

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных16 мая 2024, 08:19 • 187911 просмотров

Павел Башинский

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