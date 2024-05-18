Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

С сегодняшнего дня украинским военным будут выплачивать денежное вознаграждение, а также смогут дополнительный отпуск до 15 дней в году за уничтожение вражеского оружия и техники. Для мобилизованных также появится возможность получить сертификат на покупку транспортного средства и будут иметь право на компенсацию по кредиту по программе еОселя, передает УНН.

Детали

Согласно закону, военнослужащим во время действия военного положения будут выплачиваться вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую технику противника в размере от четырех до трехсот размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января.

Сейчас такие выплаты будут на уровне от 11680 гривен до 876 тыс. гривен. Также военнослужащим будут предоставлять дополнительный отпуск за уничтоженную технику продолжительностью не более 15 календарных дней в год.

Также военнослужащим, заключившим контракт, имеют право в течение трех месяцев получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тыс. гривен

Сертификат на покупку транспортного средства выдается военнослужащему при заключении контракта только один раз - говорится в законе.

Также отмечается, что граждане, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение, может предоставляться два месяца отсрочки для решения "своих проблем".

Военным в случае заключения первого имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту по программе еОселя и дополнительно 100 тыс. гривен после первого года военной службы, и еще 100 тыс. гривен после второго.

Военнослужащим, а также их супругам (мужьям), которые были призваны на военную службу по призыву по мобилизации не будут начисляться штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

Однако, данная норма не распространяется на кредитные договоры о приобретении квартиры, жилого дома или автомобиля.

Что еще предусматривает закон об усилении мобилизации читайте в материале УНН.

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных