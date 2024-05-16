Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Уже в эту субботу, 18 мая, закон об усилении мобилизации вступает в силу. УНН решил напомнить, что предусматривает документ, кто имеет отсрочку и право на бронирование, какие изменения вносит в мобилизационную подготовку и чего ожидать.

Мобилизация, повестки, воинский учет

Предусматривается изменение призывного возраста с 27 до 25 лет. Мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ. Также отмечается, что на воинский учет ежегодно в течение января - марта будут браться украинцы, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет.

"Не подлежат постановке на воинский учет призывников граждане Украины, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера", - говорится в законе.

Однако, недавно Рада приняла законопроект, которым позволила освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы, но были учтены нормы, по которым воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут лица, осужденные за коррупционные и тяжкие преступления.

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Также в законе содержится норма, по которой женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных. Они могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, могут стать на воинский учет по личному желанию.

Военнообязанные в течение 60 дней с момента проведения мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или электронный кабинет призывника, или в ТЦК. Гражданам необходимо будет сообщать об изменении места жительства в ТЦК.

Закон также обязывает МСЭК в 7-дневный срок сообщать ТЦК о призывниках, военнообязанных и резервистах, которые признаны лицами с инвалидностью, и об изменении группы инвалидности.

"В период действия военного положения и/или во время мобилизации (кроме целевой) полицейский имеет право требовать у лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предъявления им военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность, способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах", - отмечается в законе.

Уважительные причины неявки в ТЦК

При вручении повестки представители ТЦК по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должность, а также предъявить служебные удостоверения.

Уважительными причинами неявки в военкоматы могут быть:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены/мужа, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены/мужа).

Но военнообязанный должен сообщить о причинах неприбытия в ТЦК в кратчайший срок, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени.

Во время проверки документов уполномоченные лица могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.

Оформление документов и консульские услуги

Оформление внутреннего и заграничного паспорта - при условии наличия военно-учетных документов.

Любые консульские действия для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут осуществляться при условии наличия у них военно-учетных документов. Исключение - оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия в отношении детей, оформление наследства.

Санкции для нарушителей

Закон предусматривает санкции за неявку в ТЦК. Руководитель ТЦК обращается в полицию по осуществлению административного задержания и доставки военнообязанного в территориальный центр комплектования за неявку на вызов ТЦК, непрохождение медицинского осмотра, не уточнение своих военно-учетных данных в течение 60 дней и нарушение законодательства о мобилизации.

"В случае получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, его руководитель в течение пяти дней со дня получения такого ответа направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу его местонахождения, места жительства или пребывания требование о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом", - говорится в документе.

Днем вручения повестки считается:

день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, сообщенной этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, зарегистрированных в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования.

Также в случае неявки в ТЦК военнообязанным, ТЦК может обратиться в суд с исковым заявлением о применении судом временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Иск подается в суд первой инстанции в течение 30 дней со дня возникновения оснований, который должен содержать:

наименование суда первой инстанции, в который подается иск;

полное наименование истца, его местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи, адрес электронной почты, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета;

имя (фамилия, имя и отчество) ответчика, его место жительства или пребывания, почтовый индекс, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика при его наличии или номер и серия паспорта (если такие сведения известны истцу), известные номера средств связи, адреса электронной почты, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета;

содержание требований и изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования, указание доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства;

перечень документов и других доказательств;

подпись уполномоченного лица истца и доказательства в подтверждение его полномочий.

Однако, суд может отказать в применении ограничения по управлению транспортным средством, если:

установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника средств к существованию;

лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, установленной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Иностранцы и апатриды

Службу в украинской армии смогут пройти иностранцы и лица без гражданства. Для этого им необходимо обратиться в центры рекрутинга, ЦПАУ, центры занятости, ТЦК, по месту жительства или временного пребывания или непосредственно в воинскую часть, в которой они хотят проходить службу по контракту.

Базовая военная служба вместо срочной службы

Документ предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки вместо срочной службы, которая будет проводиться в высших военных учебных заведений, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины и тому подобное.

"Базовая общевойсковая подготовка проводится с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в законе.

Согласно закону, она должна начаться с 1 сентября 2025 года.

Для проведения базовой общевойсковой подготовки будут привлекаться общественные организации и объединения, в том числе общественные объединения ветеранов войны.

Такая подготовка будет включаться в учебные планы высших учебных заведений всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина. Ее будут проходить мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые признаны годными. Женщины - добровольно.

Сроки базовой военной службы будут составлять в мирное время - до 5 месяцев, которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев - профессиональная подготовка.

А во время действия военного положения - на срок до трех месяцев, из которых не менее одного месяца осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев - профессиональная подготовка.

"Во время действия военного положения для граждан Украины, которые получили медицинское и/или психологическое образование, и которые принимаются на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности, срок военной службы устанавливается 1 год", - говорится в законе.

Отсрочку от прохождения базовой общевойсковой подготовки будут предоставлять гражданам, которые:

признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

учатся в учреждениях общего среднего образования III степени, учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и / или высшего образования, учреждениях среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения, в интернатуре и докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения лицом 24-летнего возраста);

выбрали соответствующий год, в котором желают пройти базовую военную подготовку;

имеют право на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Также освобождаются от прохождения базовой военной службы лица, которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе, или до приобретения украинского гражданства Украины прошли военную службу в других государствах.

Отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы предоставляется призывникам, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом, до принятия соответствующего решения.

Также мужчины до 60 лет, которые не прошли базовую общевойсковую подготовку или военную службу, не смогут поступить на государственную службу или начать работу в органах местного самоуправления, прокуратуре и полиции. Исключение - непригодные к службе по состоянию здоровья. Требования об обязательном прохождении базовой военной подготовки не распространяются на прокуроров САП.

Кроме того, будет введено новое воинское звание "рекрут".

"Воинское звание "рекрут" является воинским званием лиц рядового состава (кроме курсантов учреждений профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений), которые проходят испытания при принятии на военную службу по контракту до окончания испытания, проходят базовую военную службу или призваны на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период в течение срока подготовки в учебных частях (центрах)", - отмечается в законе.

Руководители учреждений здравоохранения при направлении для прохождения базовой военной службы обязаны в трехдневный срок сообщить соответствующие ТЦК о гражданах в возрасте от 18 до 25 лет, находящихся на стационарном лечении.

Поощрение

Согласно закону, военнослужащим во время действия военного положения будут выплачиваться вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую технику противника в размере от четырех до трехсот размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января.

Сейчас такие выплаты будут на уровне от 11680 гривен до 876 тыс. гривен. Также военнослужащим будут предоставлять дополнительный отпуск за уничтоженную технику продолжительностью не более 15 календарных дней в год.

Также военнослужащим, заключившим контракт, имеют право в течение трех месяцев получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тыс. гривен

"Сертификат на покупку транспортного средства выдается военнослужащему при заключении контракта только один раз", - говорится в законе.

Также отмечается, что граждане, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение, может предоставляться два месяца отсрочки для решения "своих проблем".

Военным в случае заключения первого имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту по программе еОселя и дополнительно 100 тыс. гривен после первого года военной службы, и еще 100 тыс. гривен после второго.

Военнослужащим, а также их супругам (мужьям), которые были призваны на военную службу по призыву по мобилизации не будут начисляться штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

Однако, данная норма не распространяется на кредитные договоры о приобретении квартиры, жилого дома или автомобиля.

Военнослужащим предусматривается предоставление ежегодного основного отпуска, который будет предоставляться частями в течение календарного года, при условии что основная непрерывная его часть составит не менее 15 календарных дней и одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.

Кроме того, будет предоставляться отпуск для военнослужащих, которые были освобождены из плена с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части. Однако, такой отпуск не будет предоставляться, если военный выразил желание уволиться военной службы после освобождения из плена.

Отсрочка и бронирование

Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные:

забронированы на период мобилизации и на военное время и находятся на специальном воинском учете;

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев. Однако, потом необходимо будет повторно пройти медкомиссию;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находится ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

председатель и другие члены Счетной палаты;

дипломатические служащие, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Подлежат мобилизации только по желанию:

лица с инвалидностью (на военную службу по контракту);

лица, освобожденные из плена;

лица в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

Также не будут подлежать мобилизации соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который выше ранее полученного.

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"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные из числа граждан, проходивших военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия", - говорится в законе.

Также граждане Украины, которые учились в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, однако были отчислены, сохраняют такое право до завершения текущего учебного года.

Отмечается, что проверку оснований для предоставления отсрочки и ее оформления будет проводить ТЦК. Также отсрочка может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров, который должен заработать в начале июня.

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Отметим, в Минобороны указывали, что законопроект №10062, принятый Верховной Радой в середине января, о создании Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, должен разблокировать цифровизацию армии и даст возможность предоставлять более быстрые сервисы для военных и военнообязанных.

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Также в законе о мобилизации указывается, кто может быть забронирован от мобилизации, в частности, лица, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и имеют категории государственных должностей "А", "Б", "В";

в органах государственной власти, других государственных органах, Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуре, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

на предприятиях, которые признаны критически важным.

Также народные депутаты могут забронировать не более двух своих помощников.

Порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы бронирования военнообязанных будет принимать Кабмин.

Руководители таких предприятий и органы государственной власти обязаны оформить отсрочку для работников в районном ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются.

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Увольнение с военной службы

Уволиться со службы могут военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации в военное время на основаниях:

по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья - на основании заключения ВВК о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

при наличии инвалидности (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу);

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу);

в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий - в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с назначением (избранием) на должность или пребыванием в должности судьи.

Стоит отметить, что в первом чтении были поддержаны нормы по демобилизации военнослужащих, которые несли непрерывно службу в течение 36 месяцев во время действия военного положения.

Однако, данная норма была исключена ко второму чтению, а Кабмину было дано поручение разработать отдельный законопроект о демобилизации военнослужащих в течение 8 месяцев. Также Кабмин должен поддержать постановление о доплатах для бойцов Сил обороны на передовой, которая должна составлять 70 тыс. гривен.

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Кроме того, в первом чтении была поддержана норма, по которой предусматривается увольнение срочников в запас, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона. Срочникам должна была предоставляться отсрочка до 6 месяцев.

Однако, 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников после завершения срока военной службы во время военного положения.

23 февраля законопроект был принят в ВР, а 26 февраля - подписан Президентом Украины.

В начале марта Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, а сама демобилизация срочников началась в конце марта.

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Что еще предусматривает закон

Изъятие авто на нужды ВСУ

Представители ТЦК и СП могут изымать транспортное средство на нужды ВСУ у украинцев, в собственности которых есть более одного транспортного средства.

"Не подлежит передаче Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину, в случае отсутствия у него права собственности на другие транспортные средства", - говорится в законе.

То есть, если лицо имеет два транспортных средства, то одно может быть изъято на нужды ВСУ. Мобилизовать транспортное средство могут представители ТЦК и СП. Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Единовременная выплата в случае гибели военнослужащего

Размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого в случае гибели (смерти) военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы, не может составлять менее 15 миллионов гривен.

После вступления закона в силу

Как уже было отмечено, после 18 мая украинцам, состоящим на воинском учете, обязаны в течение 60 дней уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие персональные данные в ТЦК.

Если лица находятся за границей, то такие данные необходимо передать сообщением на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона ТЦК, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые уволены со службы и имеют специальные звания (классные чины), в том числе в связи с выходом на пенсию, обязаны в течение 60 дней стать на воинский учет военнообязанных.

Поручение Кабмина

Закон предусматривает ряд поручений Правительству. В частности, разработать критерии, по которым учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а их работники будут подлежать бронированию.

Пересмотреть порядок бронирования военнообязанных, ввести автоматизированный обмен данными между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Централизованным банком данных по проблемам инвалидности и/или предоставить органам ведения указанного реестра онлайн-доступ к указанному банку данных;

Кроме того, Кабмину совместно с правоохранительными органами необходимо принять меры по проверке обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 года впервые установлена инвалидность II и III групп.

В редакции к первому чтению предполагалось, что мужчинам от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года установлена инвалидность II и III групп, необходимо было до конца года пройти переосвидетельствование на пригодность к военной службе.

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Стоит отметить, что в конце декабря, вместе с законопроектом о мобилизации, Кабмин внес законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, а также мобилизационную подготовку и мобилизацию. Законопроект также вызвал критику у общества, ведь имел космические штрафы.

К примеру, за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации предлагается установить штраф в размере от 34 000 - 85 000 гривен.

В особый период период предлагается установить штрафы на уровне от 153 000 - 204 000 гривен. Также законопроект предлагает задерживать до трех суток людей за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила воинского учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию.

Также за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра), на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет

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В апреле Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять указанный законопроект, однако с комитетскими правками. В частности, комитет в разы уменьшил штрафы за уклонение от мобилизации и убрал норму, которая предусматривала наказание до 5 лет за решеткой за отказ от прохождения медицинского осмотра.

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Уже 10 апреля Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но в правительственной версии. В мае парламент проголосовал за принятие изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, связанных с нарушением мобилизации, 256 голосами "за", убрав многие негативные положения и смягчив наказание, как и обещал комитет.

Законопроект 14 мая был направлен на подпись Президенту.

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