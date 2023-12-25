Кабмин предлагает увеличить штрафы за нарушение воинского учета и мобилизации: что известно о законопроекте 10379

Увеличить штрафы за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, а также мобилизационную подготовку и мобилизацию. Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту об усилении ответственности за военные правонарушения, передает УНН.

Детали

Как указано в пояснительной записке, законопроектом 10379 предлагается внесение в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины, в частности относительно:

увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации;

введение механизма, по которому не составляется протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений, рассмотрение которых отнесено к территориальных центров комплектования и социальной поддержки, если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия на вызов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориальных центров комплектования и социальной поддержки подтверждающей информации о получении лицом вызова;

введение возможности задерживать в особый период лиц, нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила воинского учета, мобилизационной подготовке и мобилизации, на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения - до трех суток;

дополнение состава уголовного правонарушения - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, - признаком "в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра".