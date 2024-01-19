Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система

Законопроект №10062, принятый Верховной Радой в середине января, должен разблокировать цифровизацию армии и даст возможность предоставлять более быстрые сервисы для военных и военнообязанных. Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует УНН.

Детали

Черногоренко рассказала, что благодаря закону стали доступны облачные услуги, в которых Украина сможет размещать свои информационные системы в облаках стран-членов НАТО, что позволит избежать физического уничтожения центров обработки данных.

Реестр военнообязанных не будет размещаться в облаке (стран-членов НАТО - ред.). Он размещен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находится на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, он уже получил комплексную систему защиты информации - сказала заместитель министра.

Также она отметила, что новый закон усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений в реестре военнообязанных "Оберіг", что позволит наполнять реестр по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.

"Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров. Также введен был электронный кабинет военнообязанного. Он будет создан. Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете относительно своих данных. С любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно", - добавила Черногоренко.

Также законом вводится возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.

Напомним,

Верховная Рада Рада приняла законопроект об автоматическом получении статуса ветерана войны и создании единого электронного реестра военнообязанных.