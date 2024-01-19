Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система
Киев • УНН
Законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных даст возможность предоставлять более быстрые сервисы, указали в Минобороны.
Законопроект №10062, принятый Верховной Радой в середине января, должен разблокировать цифровизацию армии и даст возможность предоставлять более быстрые сервисы для военных и военнообязанных. Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует УНН.
Детали
Черногоренко рассказала, что благодаря закону стали доступны облачные услуги, в которых Украина сможет размещать свои информационные системы в облаках стран-членов НАТО, что позволит избежать физического уничтожения центров обработки данных.
Реестр военнообязанных не будет размещаться в облаке (стран-членов НАТО - ред.). Он размещен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находится на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, он уже получил комплексную систему защиты информации
Также она отметила, что новый закон усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений в реестре военнообязанных "Оберіг", что позволит наполнять реестр по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.
"Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров. Также введен был электронный кабинет военнообязанного. Он будет создан. Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете относительно своих данных. С любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно", - добавила Черногоренко.
Также законом вводится возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.
Напомним,
Верховная Рада Рада приняла законопроект об автоматическом получении статуса ветерана войны и создании единого электронного реестра военнообязанных.
Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система
Законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных даст возможность предоставлять более быстрые сервисы, указали в Минобороны.
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