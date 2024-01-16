Верховна Рада ухвалила законопроект про єдиний електронний реєстр військовослужбовців
Київ • УНН
Верховна Рада України схвалила законопроект про автоматичне набуття статусу учасника бойових дій та створення електронного реєстру військовозобов'язаних, що має на меті вдосконалити обробку даних для військового обліку.
Верховна рада Рада ухвалила законопроєкт про автоматичне отримуння статусу ветерана війни і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних. Про це повідомляють народні обранці, пише УНН.
Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроект №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому. За – 249
Законопроєкт №10062 вносить зміни до деяких Законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.
В пояснювальній записці до документа повідомляється, що за інформацією Міноборони діяльність сектору безпеки та оборони сьогодні забезпечують понад мільйон людей у різних структурах. Зокрема, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Збройних Сил України мобілізовано 700 тисяч осіб, до Державної прикордонної служби України – 60 тисяч, до Національної гвардії України – 90 тисяч, до Національної поліції України – 100 тисяч.
Однак станом на серпень 2023 року лише 95 846 осіб, які брали участь в обороні України та захисту безпеки населення у зв’язку з військовою агресією рф проти України, отримали статус учасника бойових дій.
Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Ради за декілька тижнів - Міноборони15.01.24, 22:26 • 112347 переглядiв