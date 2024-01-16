Верховна Рада ухвалила законопроект про єдиний електронний реєстр військовослужбовців

Верховна рада Рада ухвалила законопроєкт про автоматичне отримуння статусу ветерана війни і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних. Про це повідомляють народні обранці, пише УНН.

Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроект №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому. За – 249 - написав Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєкт №10062 вносить зміни до деяких Законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

В пояснювальній записці до документа повідомляється, що за інформацією Міноборони діяльність сектору безпеки та оборони сьогодні забезпечують понад мільйон людей у різних структурах. Зокрема, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Збройних Сил України мобілізовано 700 тисяч осіб, до Державної прикордонної служби України – 60 тисяч, до Національної гвардії України – 90 тисяч, до Національної поліції України – 100 тисяч.

Однак станом на серпень 2023 року лише 95 846 осіб, які брали участь в обороні України та захисту безпеки населення у зв’язку з військовою агресією рф проти України, отримали статус учасника бойових дій.

Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Ради за декілька тижнів - Міноборони